Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Dokument k zahájení řízení přestupkové komise v Prušánkách
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal zaslání dokumentu, na základě kterého policie opravňuje zahájení řízení přestupkové komise v Prušánkách X/xxx-/2025/PRU.
Povinný subjekt žadateli sdělil, že neeviduje žádný případ prověřování věci podezření z přestupku, který by odpovídal žadatelem vymezenému případu a v obecné rovině pak dodal, že oznámení věci se společně s důkazními prostředky vždy odesílá na správní orgán a musí tedy být součástí správního spisu řízení o přestupku. Obviněný z přestupku je účastníkem řízení a má právo do spisu po celou dobu řízení nahlížet.