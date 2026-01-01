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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dokument k zahájení řízení přestupkové komise v Prušánkách

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal zaslání dokumentu, na základě kterého policie opravňuje zahájení řízení přestupkové komise v Prušánkách X/xxx-/2025/PRU.

Povinný subjekt žadateli sdělil, že neeviduje žádný případ prověřování věci podezření z přestupku, který by odpovídal žadatelem vymezenému případu a v obecné rovině pak dodal, že oznámení věci se společně s důkazními prostředky vždy odesílá na správní orgán a musí tedy být součástí správního spisu řízení o přestupku. Obviněný z přestupku je účastníkem řízení a má právo do spisu po celou dobu řízení nahlížet.

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