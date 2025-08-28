Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Dohlédneme na bezpečný návrat z prázdnin
Policisté se nadcházející víkend zaměří řidiče a od 1. září také na školáky.
Poslední prázdninové dny policisté v celém našem kraji očekávají zvýšený silniční provoz a s tím souvisí riziko možného nárůstu počtu dopravních nehod. Jako každoročně, tak i v letošním roce, se budou řidiči, motocyklisté, cyklisté a chodci setkávat mnohem častěji s policejními hlídkami, a to po celý nadcházející víkend – zejména v pátek a v sobotu. Další hlídky budou v akci také od počátku příštího týdne, kdy školákům začíná nový školní rok.
Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina připravili kromě zvýšeného dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na nadcházející víkend mimořádnou dopravně bezpečnostní akci. Policisté se v rámci akce zaměří na kontroly nejen na dálnici D1, ale také na silnicích nižších tříd v celém kraji. Budeme kontrolovat dodržování nejvyšší povolené rychlosti, a to na dálnici D1, kde očekáváme výrazně silnější provoz. Zaměříme se také na kontrolu řidičů kamionů, zdali neporušují dopravní značky, které jim v daných úsecích zakazují předjíždění.
Policejní hlídky budou po celý víkend kontrolovat všechny účastníky silničního provozu také na silnicích I. tříd a silnicích nižších tříd, a to nejen v průběhu dne, ale také ve večerních a nočních hodinách. Budeme kontrolovat, jestli řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Kontrolovat budeme i technický stav vozidel. Zaměříme se také na kontrolu, zdali jsou převážené děti ve vozidlech řádně upevněné v dětských autosedačkách a zda sami řidiči a jejich spolujezdci používají bezpečnostní pásy.
Řidiči by se měli vydávat na cesty při návratu do svých domovů hlavně řádně odpočatí, v dobré psychické náladě a pohodě. Zbytečná nervozita za volantem, spěch, nebezpečné předjíždění, rychlá jízda a v neposlední řadě také únava jsou prvotními příčinami zcela zbytečných dopravních nehod. Fatální následky může mít používání mobilního telefonu za volantem. Používání mobilního telefonu během jízdy je velmi častým přestupkem a viníkem mnoha dopravních nehod. Proto musí řidiči počítat při zjištění dopravního přestupku ze strany policistů s přísnými sankcemi. Na některých silnicích v našem kraji, včetně dálnice D1, probíhají stavební práce a provoz je omezený, což může způsobit vznik kolon. I tyto situace se mohou negativně promítnout do plynulosti provozu a čekání v koloně zvýší nervozitu řidičů a riziko možné kolize.
Se začátkem nového školního roku proběhne v našem kraji v průběhu příštího týdne tradiční dopravně bezpečnostní akce „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Tato akce začne 1. září a bude pokračovat až do konce nadcházejícího týdne. Jednou z důležitých priorit policistů na Vysočině je docílit vyšší bezpečnosti chodců v silničním provozu, a proto se policisté zaměří zejména na malé chodce, kteří se po prázdninách vrací do školních lavic a během léta mohli ztratit pozornost, kterou bezpečné přecházení přes vozovku vyžaduje.
První týden nového školního roku bude proto pro mnoho dětí velice náročný. Po dvouměsíčních prázdninách budou mít mnoho zážitků, a tak jejich pohyb na přechodech pro chodce nebo po chodnících může být neopatrný, chaotický a nebezpečný. Nadcházející pondělí půjdou do školy poprvé i prvňáčci, kteří se silničním provozem a s bezpečným chováním při cestě do školy a ze školy nemají žádné zkušenosti. Policisté budou proto dohlížet na bezpečné přecházení dětí po přechodech pro chodce zejména v blízkosti škol v rámci celého Kraje Vysočina.
„Výkon služby zaměříme v tyto dny na základě naší místní znalosti do míst v blízkosti školních a předškolních zařízení, tedy do míst s vysokou intenzitou silničního provozu, zvýšeným pohybem chodců a na dopravně riziková místa, kde v minulosti docházelo ke zvýšenému počtu dopravních nehod,“ doplnil plk. Mgr. David Jirák, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s tím., že cílem je působit na všechny účastníky silničního provozu především preventivně a minimalizovat riziko vzniku dopravních nehod.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
28. srpen 2025