Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dohled nad bezpečností v dopravě o Velikonocích

ZLÍNSKÝ KRAJ: Desítky policistů v akci.

Policisté Krajského ředitelství policie Zlínského kraje se v následujících dnech stejně jako kolegové z jiných částí republiky zapojí do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce (Velikonoce ve znamení bezpečných cest - Policie České republiky).

Ta bude probíhat od pátku 18. dubna do pondělí 21. dubna, a to napříč celým Zlínským krajem. Dohlížet nad bezpečností v silničním provozu budou desítky policistů z řad dopravní a pořádkové policie. Akce je v podstatě stejně jako v minulých letech zaměřena na dodržování rychlostních limitů, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, držení telefonu v ruce, alkohol u řidičů či třeba na kontrolu dodržování zákazu předjíždění nákladních automobilů v úsecích, kde je to zakázáno.

V loňském roce policisté ve Zlínském kraji během Velikonoc zkontrolovali více než 1600 vozidel a odhalili 224 dopravních přestupků. (Výsledky dopravně bezpečnostní akce - Policie České republiky).

16. dubna 2025, nprap. Petr Jaroš

