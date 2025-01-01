Dohled na cyklostezce
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o vysvětlení postupu policistů při kontrole cyklistů na cyklostezce.
Policejní prezidium České republiky sdělilo v úvodu žadateli, že požadovaná informace je dotazem na názor ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. Z tohoto důvodu se na tento požadavek podle výše uvedeného ustanovení informační povinnost nevztahuje. Požadované informace neodpovídají definici obsažené v ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., protože žadatel požaduje zdůvodnění postupu povinného subjektu v konkrétně popisované situaci a dotazuje se na názor povinného subjektu k premise, kterou formuloval ve své otázce. Povinný subjekt by tedy musel požadované informace teprve vytvořit, to znamená, že by musel zdůvodnit svůj postup a zaujmout a vyjádřit stanovisko ve vztahu k premise uvedené v žádosti. Takovou povinnost mu však zákon č. 106/1999 Sb. neukládá.
Nad rámec této informační povinnosti pak byly na základě vyjádření ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR žadateli ke kontrolám cyklistů na ovlivnění alkoholem nebo jinými návykovými látkami sděleny následující informace:
Dle Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) Hlavy první, Čl. 2 odst. 3 „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“ Dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 2 „Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.“ Cyklisté jsou stejně jako řidiči motorových vozidel povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Ve smyslu § 2 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, jsou cyklisté řidiči nemotorových vozidel. V případě zjištění dopravního přestupku jsou sankcionováni jako řidiči. Policie České republiky plní své povinnosti dle úkolů uložených § 124 odst. 11) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění tím, že dle písm. a) „kontroluje dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích a podílí se na jeho řízení.“
Závěrem bylo žadateli sděleno, že Policie ČR postihuje veškerá protiprávní jednání, u nichž jí to zákon ukládá. Jiná jednání není oprávněna řešit. Proto bylo žadateli doporučeno, aby se pro případné další dotazy či doplnění v této věci obrátit přímo na Ministerstvo dopravy České republiky jako Ústřední orgán státní správy.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 6. 11. 2025