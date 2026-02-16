Policie České republiky  

Královéhradecký kraj

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dodržujte dovolenou rychlost

3 řidiči přišli na Jičínsku o řidičský průkaz. 

Dálniční policisté z Hořic během uplynulého víkendu zastavili tři řidiče, kteří výrazně porušili pravidla silničního provozu. Všem byla na místě zakázána další jízda a byl jim zadržen řidičský průkaz. Ve správním řízení jim hrozí pokuta až 25 000 Kč a zákaz řízení až na 18 měsíců.

V sobotu dopoledne zastavili dálniční policisté v katastru obce Podhorní Újezd řidiče vozidla značky Volkswagen, který projížděl obcí rychlostí 64 km/h, kde je zákonem stanovená rychlost maximálně 50 km/h. U 48letého řidiče byla provedena dechová zkouška s výsledkem 0,66 promile alkoholu. Řidič se doznal k požití alkoholu večer před jízdou.

Dalšího řidiče policisté zastavili v sobotu odpoledne. V katastru obce Robousy, ve směru jízdy na Jičín, v úseku s nejvyšší dovolenou rychlostí 90 km/h byla řidiči vozidla značky Volkswagen naměřena rychlost 141 km/h. Ve stejném úseku jízdy, tentokrát v neděli odpoledne, policisté naměřili řidiči vozidla značky Audi rychlost 158 km/h.

Policie upozorňuje všechny řidiče, aby dodržovali nejvyšší dovolenou rychlost a chovali se na silnicích zodpovědně. Rychlá jízda výrazně zvyšuje riziko dopravních nehod a ohrožuje nejen samotné řidiče, ale i ostatní účastníky provozu. Stejně tak připomínáme, že alkohol za volant nepatří. I malé množství alkoholu snižuje pozornost, zpomaluje reakce a může mít fatální následky.

16. února 2026
por. Mgr. Martin Stránský

