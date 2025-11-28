Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dodávka skončila na boku
Řidič na Jičínsku havaroval s letními pneumatikami.
Během středečního rána vyjížděli dopravní policisté z Jičína k havárii dodávky značky Iveco v katastru obce Červená Třemešná. Osmatřicetiletý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu vozovky ani povětrnostním podmínkám. Vjel vpravo mimo komunikaci do silničního příkopu, kde se vozidlo převrátilo na bok a narazilo do vzrostlého stromu.
Při nehodě vznikla škoda na vozidle odhadnutá na 50 tisíc korun. Řidič vyvázl bez zranění, dechová zkouška na alkohol byla negativní. Policisté však zjistili, že na přední nápravě dodávky byly použity letní pneumatiky s nedostatečnou hloubkou dezénu, a to v době, kdy byly podmínky pro užití zimní výbavy, tedy odpovídajících zimních pneumatik.
S příchodem zimního období je nezbytné, aby řidiči věnovali zvýšenou pozornost stavu svého vozidla a používali odpovídající zimní výbavu. Správná příprava může výrazně snížit riziko dopravních nehod.
- Používejte zimní pneumatiky s minimální hloubkou dezénu 4 mm (nákladní vozidla 6 mm).
- Kontrolujte tlak v pneumatikách – nízký tlak zhoršuje přilnavost.
- Nepodceňujte kvalitu – staré nebo sjeté pneumatiky ztrácejí účinnost.
- Přizpůsobte rychlost stavu vozovky a viditelnosti.
- Udržujte větší odstup od vozidel před vámi.
- Před jízdou vždy očistěte celé vozidlo od sněhu a ledu (světla, střechu, okna).
- Myslete na delší brzdnou dráhu na sněhu či ledu.
28. listopadu 2025
por. Mgr. Martin Stránský