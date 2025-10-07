Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Dodávka do 3.5 t vážila 8 tun
Policisté z Oddělení řízení dopravy se zaměřili na kontroly malých dodávek do 3.5 tuny a nestačili se divit.
Skupina speciálního silničního dohledu včera uspořádala dopravně bezpečnostní akci, při které se policisté zaměřili na kontroly malých dodávek, u kterých nesmí celková hmotnost přesáhnout tři a půl tuny. Jako kontrolní stanoviště vybrali místo pod viaduktem v ulici Povltavská v Praze 8, kde umístili vozidlo s potřebným vybavením a především kontrolní váhou. Během několika málo hodin zkontrolovali několik desítek dodávek a jejich řidičů a u dvaadvaceti z nic zjistili překročení váhového limitu. „Rekordmanem“ byl cizinec, jehož dodávka ( do 3.5t) vážila 8 tun, čímž více než dvojnásobně překročila nejvyšší povolenou hmotnost. Policisté udělili celkem čtrnáct pokut za bezmála sto tisíc korun a dalších osm provozovatelů bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu, kde jim hrozí pokuta až do výše půl milionu korun.
Tato akce nebyla ani zdaleka jediná a policisté budou v těchto namátkových kontrolách i nadále pokračovat.
por. Richard Hrdina
7. října 2025