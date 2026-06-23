Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Dočasné uzavření kontaktního místa policie Pol Point Město Touškov
Informujeme o uzavření stávajícího kontaktního místa policie Pol Point v obci Město Touškov od 1. července 2026.
Zpět do provozu bude uvedeno přibližně v polovině září 2026 na novém místě v objektu bývalé pošty na adrese Čemínská 26, Město Touškov. Do těchto prostor bude také následně přestěhováno i obvodní oddělení policie Město Touškov a dojde k dostupnosti našich služeb na jednom místě.
por. Eva Červenková
23. června 2026