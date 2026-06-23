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Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dočasné uzavření kontaktního místa policie Pol Point Město Touškov

Informujeme o uzavření stávajícího kontaktního místa policie Pol Point v obci Město Touškov od 1. července 2026. 

Zpět do provozu bude uvedeno přibližně v polovině září 2026 na novém místě v objektu bývalé pošty na adrese Čemínská 26, Město Touškov. Do těchto prostor bude také následně přestěhováno i obvodní oddělení policie Město Touškov a dojde k dostupnosti našich služeb na jednom místě.

por. Eva Červenková
23. června 2026

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Pol Point Město Touškov

Pol Point Město Touškov 

Detailní náhled

Pol Point Město Touškov

Pol Point Město Touškov 

Detailní náhled

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