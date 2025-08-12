Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dobrá práce prachatických policistů
Podařilo se jim dopadnout dva pachatele krádeže čtyřkolky krátce po spáchání činu, přičemž jeden z nich toho má na svědomí mnohem víc.
Obvinění se ze středy na čtvrtek minulého týdne vloupali v nočních hodinách do celkem 9 plechových garáží, které se nachází na neoploceném pozemku ve Volarech. Následně z garáží odcizili různé věci, například nářadí, oblečení, peníze nebo i zlatý snubní prsten. Své řádění zakončili tím, že z místa činu odjeli na čtyřkolce značky CF MOTO, kterou odcizili v jedné z garáží. Svým protiprávním jednáním napáchali poškozeným škodu za více jak 200 000 korun.
Při odjezdu z místa činu dále odcizili poblíž zaparkovaný nákladní automobil DAF v hodnotě 350 000 korun, přičemž v jízdě pokračovali s odcizeným nákladním automobilem a čtyřkolkou nejprve do Vimperku a následně do Českého Krumlova, kde nákladní automobil odstavili a ponechali na místě. V jízdě do Prachatic pak pokračovali pouze s odcizenou čtyřkolkou.
Na útěku však nebyli dlouho. Ještě ten den ve čtvrtek byli oba obvinění prachatickými policisty zadrženi na čerpací stanici v Prachaticích, kam na odcizené čtyřkolce přijeli. Následně byli eskortováni rovnou do policejní cely. Spolu s obviněním z trestné činnosti spáchané ve Volarech, jim bylo dále sděleno obvinění i za krádeže vloupáním do vozidel ve Strakonicích a v Prachaticích z července letošního roku.
Svým jednáním způsobili na odcizených věcech škodu přesahující 500 000 korun a a na poškození škodu za více jak 70 000 korun. Čtyřkolka i odcizený nákladní automobil byly v pořádku vráceny svým majitelům.
V pátek po sdělení obvinění byl na staršího z nich podán podnět na okresní státní zastupitelství na vzetí do vazby, a to proto, že je již za obdobný čin trestně stíhán a navíc byl i v červnu letošního roku za obdobnou trestnou činnost soudem potrestán. V sobotu soudce tento návrh akceptoval a obviněného do vazby poslal. Druhého obviněného kriminalisté stíhají na svobodě. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
por. Bc. Martina Joklová
12. srpna 2025