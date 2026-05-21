Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
„Do života bez karambolů“
Výstaviště patřilo deváťákům...
Ve středu 20. května 2026 se na litoměřickém výstavišti konal již 21. ročník preventivní akce „Do života bez karambolů“, pořádané v rámci celostátní kampaně Národní dny bez úrazu. Organizátory akce byly Policie ČR a město Litoměřice.
Akce byla primárně určena pro žáky devátých tříd, kterým policisté společně s dalšími spoluorganizátory připravili program zaměřený na prevenci kriminality, bezpečnost silničního provozu, základy poskytování první pomoci a další důležité informace určené právě „náctiletým“.
Na šestnácti stanovištích se školákům kromě policistů věnovali také zástupci Oblastního spolku Českého červeného kříže Litoměřice, Hasičského záchranného sboru Litoměřice, Kontaktního centra Litoměřice, Městské policie Litoměřice, litoměřické autoškoly Tománek, Vězeňské služby ČR a Tyflocentra.
Na stanovišti autoškoly Tománek se mladí lidé dozvěděli základní informace o podmínkách pro získání řidičského oprávnění pro motocykly a automobily, informace o bezpečném pohybu v dopravním prostředí a také důležité informace o viditelnosti a ochranných prvcích.
Na stanovišti K-centra si žáci připomněli škodlivost drog a rizika spojená s jejich užíváním.
Význam práce strážníků žákům přiblížili zástupci městské policie.
Neméně zajímavé bylo stanoviště první pomoci s praktickou ukázkou ošetření zraněné osoby.
Důležité a poučné bylo také stanoviště hasičů, kde si mohly žáci vyzkoušet různé pomůcky a ochranné helmy a obleky.
Život lidí s handicapem a jejich zapojení do volnočasových a sportovních aktivit přiblížila poutavá prezentace Tyflocentra.
Činnost policie žákům přiblížilo stanoviště dopravních policistů a hlídkové služby, kde si žáci mohli vyzkoušet, jaké je to usednout za volant policejního vozidla, a prohlédnout si policejní výstroj i výzbroj.
Velkému zájmu se těšil kriminalistický technik s ukázkou zajišťování stop na místě činu. Dokonce se zde tvořila fronta, protože bonusem tohoto stanoviště byla možnost odnést si na památku kartičku s otisky vlastních prstů.
Na dalším policejním stanovišti si mohli účastníci vyzkoušet fyzické testy, které musí splnit uchazeči o práci u policie.
Zde bylo také možné získat informace o podmínkách přijetí a průběhu přijímacího řízení k Policii České republiky.
Na stanovišti poříčních policistů si žáci mohli prohlédnout policejní plavidlo a byli zde informováni o rizicích při pobytu u vody a na vodě.
Třešničkou na dortu pak byla ukázka policejních a vězeňských psovodů. Ti se svými čtyřnohými „parťáky“ nejprve předvedli poslušnost a poté následovalo oblíbené zadržení nebezpečného pachatele, které sklidilo velký potlesk všech přítomných.
Akce se zúčastnilo více než 300 žáků a každý z nich si kromě důležitých informací odnesl na památku také drobnou pozornost.
Souběžně s touto akcí probíhaly v areálu výstaviště „FYZIČKY NA(NE)ČISTO“, kterých se zúčastnilo 7 osob a čtyřem z nich se podařilo dosáhnout stanovených limitů.
Na závěr mohli všichni účastníci pobýt také u stánku s občerstvením, kde pro ně bylo připraveno něco dobrého k zakousnutí.
Preventivní projekt Policie ČR se uskutečnil za významné podpory města Litoměřice. Velké poděkování patří také vedení litoměřického výstaviště za vstřícnost, skvělé zázemí a profesionální servis, který významně přispěl k úspěšnému průběhu celé akce.
21. května 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŔP Ústeckého kraj