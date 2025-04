Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Do vozidla se vloupali i pro krabičku cigaret

DOMAŽLICKO – Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dvou mužů, kteří se měli dopouštět majetkové trestné činnosti, především vykrádat vozidla na Domažlicku. Oba obvinění jsou stíháni na svobodě. Doporučujeme řidičům a majitelům automobilů, aby si svá vozidla řádně zabezpečili a nenechávali v nich žádná „lákadla“ pro zloděje.

Již několik týdnů se policisté z územního odboru Domažlice zabývají majetkovou trestnou činností, převážně se jedná o případy vloupání do vozidel. V minulém týdnu se domažlickým policistům podařilo osoby podezřelé z této trestné činnosti dopadnout. Jednalo se třiatřicetiletého a jednadvacetiletého muže z Domažlicka. Oba muži se k protiprávnímu jednání ve svých výpovědích doznali. Trestné činnosti se měli dopouštět buď samostatně, nebo společně, kdy v několika případech se měli vloupat do vozidel, ze kterých odcizili např. dámskou kabelku s peněženkou, doklady, kosmetickou tašku, finanční hotovost nebo třeba jen krabičku cigaret.

Společně se také měli vloupat do jednoho z penzionů v Domažlicích a odtud odcizit drobné mince o necelé částce 400 korun a poškodit poštovní schránku. Dále po vzájemné domluvě měli společně neoprávněně vstoupit na pozemek rodinného domu v menší obci na Domažlicku, vniknout do zde zaparkovaného karavanu, následně i do vedle stojícího vozidla, ze kterého měli odcizit finanční hotovost ve výši 1500 korun. Mladší z obviněných mužů měl ještě k tomu násilně vniknout do jedné z chat na Domažlicku a odcizit kovovou závlačku ze vstupních vrat v hodnotě 300 korun, pokusit se odcizit reproduktory s taškou za skoro 600 korun a poškodit věci ve výši téměř 17 tisíc korun.

Policejní komisař z oddělení obecné kriminality tak proti nim zahájil trestní stíhání. Starší z mužů byl obviněn ze spáchání pokračujícího přečinu krádež, přečinu porušování domovní svobody spáchaného ve spolupachatelství a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Mladší ze stíhaných mužů si pak vyslechl obvinění ze spáchání pokračujícího přečinu krádež a přečinů porušování domovní svobody, poškození cizí věci a porušování domovní svobody spáchaného ve formě spolupachatelství. Této trestné činnosti se dopustil i přesto, že již byl za takové jednání v posledních třech letech odsouzen. Oba obvinění jsou stíháni na svobodě.

Vyšetřováním vyšlo dále najevo, že ve většině případů došlo ke krádežím věcí z neuzamčených vozidel. Sice stoprocentní ochrana před vloupáním do aut neexistuje, ale při dodržování několika zásad, lze toto riziko výrazně snížit. Doporučujeme proto všem řidičům a majitelům automobilů, aby vždy svá vozidla řádně zabezpečili. Pokud se od vozidla vzdálíte, byť jen na okamžik, neponechávejte klíčky v zapalování a vždy jej řádně uzamkněte. Před odchodem dále zkontrolujte, zda jsou uzavřená i všechna okna, popř. i včetně střešního. Dále je podstatné řídit se známý sloganem „auto není trezor“ a ve vozidlech nenechávat na viditelných místech žádné předměty. I malé a nepatrné drobnosti mohou být pro mnohé zloděje velkými lákadly.

V případě, že v hledáčku zlodějů bylo i vaše vozidlo nebo v souvislosti s touto trestnou činností vznikla někomu z vás škoda, neváhejte se na nás obrátit, ať už osobně na nejbližší policejní služebně nebo telefonicky prostřednictvím linky 158.





por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.

9. dubna 2025

vytisknout e-mailem