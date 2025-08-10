Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Do věznice pašovala drogy ve spodním prádle
Zabavila jí je vězeňská služba při kontrole před návštěvou přítele ve výkonu trestu. Nyní může ve věznici skončit i ona.
V sobotu ráno navštívila 43letá žena svého přítele ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici ve Stráži pod Ralskem a nepřišla s prázdnou. Ve svém spodním prádle se snažila přes kontrolu pronést drogy, které mu tam chtěla předat. Její nervózní chování ji ale zradilo, a proto ji pracovnice vězeňské služby vyzvaly, aby se podrobila osobní prohlídce. Ta u ní kontrabant objevila.
V podprsence a v kalhotkách ukrývala dva narkosáčky. V jednom se nacházela bílá krystalická látka o obsahu 1,92 gramů, která při orientačním testu vykazovala přítomnost metamfetaminu. Ve druhém bylo 15 tablet léčiva, které s pravděpodobností hraničící s jistotou, obsahuje drogu. Zajištěný nález jsme nechali v rámci probíhajícího trestního řízení laboratorně zkoumat.
Žena je důvodně podezřelá ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za který ji soud v případě uznání viny může potrestat odnětím svobody v rozpětí od jednoho roku do pěti let. Za lásku se bohužel někdy platí příliš draze.
8. 10. 2025
por. Bc. Ivana Baláková