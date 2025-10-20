Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Do vězení už putoval, krádežemi ale pokračuje
Mladý muž, v minulosti již třikrát odsouzen za krádeže, z obchodu opět odešel bez zaplacení.
Záznam o sdělení podezření pro přečin krádeže si během uplynulého víkendu převzal z rukou policistů z Obvodního oddělení policie Liberec - Vápenka 28letý muž. Od krádeže ho neodradila ani skutečnost, že za takový čin byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen, čímž mu v případě dalšího odsouzení, hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.
Během pátečního dopoledne, dne 17. října 2025 se mladý muž vydal do prodejny potravin v centru města Liberce. V prodejně ho zaujalo především sladké a slané pečivo, které se rozhodl ukrýt pod své oblečení. Pod bundou si uschoval 2 anglické rohlíky, 2 oříškové donuty, 10 mini koblížků a 2 croissanty s párkem. Veškeré pečivo pronesl přes pokladny, aniž by se zdržoval s jejím zaplacením. Neunikl však všímavé ostraze, která jej na místě zadržela a na místo přivolala policii. Hodnota odcizeného zboží činila celkem 222,- korun.
Liberečtí policisté případ řeší ve zkráceném přípravném řízení a mladý muž se tak bude v dohledné době za své jednání opět zodpovídat před soudem.
20. října 2025
por. Bc. Klára Jeníčková