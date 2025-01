Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Alkohol ho může stát svobodu

ORLICKOÚSTECKO - Brány vězení opustil loni na jaře.

Devětačtyřicetiletý recidivista si asi chtěl udělat zásoby alkoholu na oslavu konce roku a tak se 30. prosince 2024 vydal do jedné prodejny v České Třebové. Oslava to měla být asi dost velká, jelikož měl odcizit celkem 15 půllitrových lahví destilátu. Ty měl v obchodě schovat do batohu a projít přes samoobslužné pokladny. Ostraha prodejny si však muže všimla, zastavila ho a následně předala přivolaným policistům. Lustrací kolegové zjistili, že podezřelý na jaře loňského roku opustil brány vězení, kde si odpykával trest za předchozí majetkovou trestnou činnost.

Včera policisté z obvodního oddělení v České Třebové zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež. Pokud bude muž pravomocně odsouzen, hrozí mu s ohledem na jeho trestní minulost odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

7. ledna 2025

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

