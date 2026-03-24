Do týdne objasněné vloupání

Špindlerovští policisté díky osobní znalosti dopadli 37letého podezřelého! 

Začátkem března 2026 byli policisté ze Špindlerova Mlýna přivoláni k vloupání do jednoho z místních objektů. Pachatel si z něj odnesl finanční hotovost ve výši 80 tisíc korun a karton cigaret.

vloupání ve Šp. M.vloupání ve Šp. M.Díky osobní a místní znalosti policistů, kteří se nenechali zmást „lišáckým“ zlodějem maskovaným a během večera opakovaně převlékajícím oblečení, se podařilo 37letého podezřelého během týdne vypátrat a zadržet.

Muž je podezřelý z toho, že násilím vnikl do podniku, volně se v něm pohyboval a dopustil se zde protiprávního jednání krádeže.
V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Pižlová Śárka, DiS.
24.3.2026, 10:45

