Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Do porodnice to už nestihli…

Opavsko - v pondělí 14. dubna krátce po 15. hodině se na tísňovou linku 158 s naléhavou prosbou obrátil muž vezoucí svou rodící manželku do porodnice. Vzhledem k hustému provozu u Hlučína v čase dopravní špičky požádal operačního důstojníka o jakoukoli volnou hlídku, která by jim pomohla dostat se do nemocnice včas.

Do akce byla ihned zařazena nejbližší prvosledová hlídka z obvodního oddělení v Hlučíně, která vyrazila se zapnutými majáky na pomoc fialovému Fordu. Řidič, budoucí tatínek, ovšem musel ještě před příjezdem hlídky odstavit své vozidlo na parkovišti kousek za městem, jelikož se již miminku nechtělo čekat. Policisté dorazili v pravou chvíli a ani na vteřinu nezaváhali. Zatímco jeden z kolegů běžel zajistit čisté ručníky z nedaleké prodejny, druhý se ujal přímo porodu. Za asistence operátorky tísňové linky 155, se kterou nepřetržitě telefonoval otec, přivedli během pár minut na svět čilého chlapečka. Následně jej zabalili do ručníků a předali do náruče šťastné mamince.

Během minuty dorazili na místo zdravotníci, kteří si již převzali matku se synem do své péče a přepravili oba do nejbližší porodnice.

Díky profesionální a zároveň lidské pomoci policistů ve spolupráci se statečnými rodiči se podařilo v mimořádné situaci přivést na svět zdravého Filípka. Pro hlučínské kolegy to byla každopádně směna, na kterou budou ještě dlouho vzpomínat.



por. Jan Segsulka, DiS.

16. dubna 2025

oddělení tisku

