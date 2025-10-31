Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Do Poděbrad a Nymburka jezdil krást z Prahy
Hrozí mu až 2letý trest odnětí svobody.
Policisté z obvodního oddělení Nymburk a obvodního oddělení Poděbrady společně objasnili desítku případů vloupání a krádeží, kterých se v Nymburce a Poděbradech dopouštěl 39letý muž. Ten jezdil z Prahy a vše navíc stihnul během pouhých dvou dnů.
Prvních 7 skutků, které má podle policistů muž na svědomí, se odehrálo 2. září v době krátce po půlnoci do 6. hodiny ranní v Poděbradech. V těchto případech se muž vloupal do novinového stánku, prodejny, kavárny, čajovny, restaurace a kadeřnictví. Celkově způsobil škodu necelých 40 tisíc a odnesl si například jízdní kolo, nářadí nebo oblečení. V některých případech se mu totiž nepodařilo do nemovitosti vniknout, ale pouze poškodit zámek nebo dveře.
O dva dny později se ten samý muž vydal do Nymburka, opět v brzkých ranních hodinách, kde se snažil vloupat do restaurace, cyklistické prodejny a prodejny s nářadím. Pouze v jednom z těchto případů se mu to ale podařilo, škodu však napáchal hlavně na poničených vstupních dveřích nebo oknech, které rozbil. Škoda se i v tomto případě vyšplhala na téměř 4 deítky tisíc korun.
Policisté při objasnění této série krádeží odvedli velmi rychlou a dobrou práci a následně muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci, za což mu může hrozit až 2letý trest odnětí svobody.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
31. října 2025