Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Do nohy se měla bodnout sama
Vinu však chtěla "hodit" na příbuzného.
Do dvou týdnů by před soudem měla stanout žena, která se podle lišovských policistů měla dopustit křivého obvinění. Podezřelá se na začátku března měla pod vlivem alkoholu zranit nožem v oblasti nohou a policistům říct, že ji zranění způsobil její příbuzný. Celé události měla předcházet hádka této dvojice. Policistům se však podařilo zjistit, že si celou záležitost měla vymyslet a příbuzného tak chtěla vystavit trestnímu stíhání. Místo toho se však před orgány činnými v trestním řízení bude ze svého jednání zpovídat ona sama. Nezapomeňte, lež má krátké nohy.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov,cz
28. května 2026