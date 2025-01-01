Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Do lokálu se už nedostal
Zloděj se do kuřimského restauračního podniku vrátil, odešel ale v doprovodu policistů.
Hodně neopatrně si počínal v noci v Kuřimi dvaačtyřicetiletý muž. Vybaven bytelným šroubovákem se snažil otevřít okno restauračního podniku v Kuřimi. Důvod vstoupit do budovy rozhodně měl. Před několika dny totiž byl ve stejné provozovně velmi úspěšný. Stejným způsobem si otevřel okno do lokálu, kde v kasičce, kterou si rovněž otevřel násilím, odcizil více než čtyřicet tisíc korun v hotovosti. Tentokrát ale stačil pouze násilně otevřít okno. Dále už se nedostal. V nočním řádění mu zabránila hlídka kuřimských policistů. Ti podezřelého muže s řadou zlodějských zkušeností na místě zadrželi. Pachatel při výslechu přiznal, že neměl šťastný den. O pár desítek minut dříve totiž odešel s nepořízenou od jiné kuřimské provozovny. Navíc také přiznal, že před několika dny kradl v rodinném domku v Hradčanech. Nyní musí počítat se stíháním za krádež.
por. Bohumil Malášek, 11. prosince 2025