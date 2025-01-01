Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Do lokálu se už nedostal

Zloděj se do kuřimského restauračního podniku vrátil, odešel ale v doprovodu policistů. 

Hodně neopatrně si počínal v noci v Kuřimi dvaačtyřicetiletý muž. Vybaven bytelným šroubovákem se snažil otevřít okno restauračního podniku v Kuřimi. Důvod vstoupit do budovy rozhodně měl. Před několika dny totiž byl ve stejné provozovně velmi úspěšný. Stejným způsobem si otevřel okno do lokálu, kde v kasičce, kterou si rovněž otevřel násilím, odcizil více než čtyřicet tisíc korun v hotovosti. Tentokrát ale stačil pouze násilně otevřít okno. Dále už se nedostal. V nočním řádění mu zabránila hlídka kuřimských policistů. Ti podezřelého muže s řadou zlodějských zkušeností na místě zadrželi. Pachatel při výslechu přiznal, že neměl šťastný den. O pár desítek minut dříve totiž odešel s nepořízenou od jiné kuřimské provozovny. Navíc také přiznal, že před několika dny kradl v rodinném domku v Hradčanech. Nyní musí počítat se stíháním za krádež.

por. Bohumil Malášek, 11. prosince 2025

Související dokumenty

  • do_lokálu.mp3
    Velikost souboru: 737,1 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 