Do Liberce v sobotu zavítá SK Slavia Praha
V sobotu 2. května 2026 se v Liberci na stadionu u Nisy utkají fotbalové celky FC Slovan Liberec a SK Slavia Praha. Policisté připravují bezpečnostní opatření.
V sobotu 2. května 2026 se v Liberci, na stadionu U Nisy sehraje fotbalové utkání CHANCE ligy mezi mužstvy FC Slovan Liberec a SK Slavia Praha. Zápas bude zahájen v 18:00 hodin.
Tento zápas je ze strany Policie ČR vyhodnocen jako rizikový, čemuž bude odpovídat i opatření, na které se policisté připravují. Předpokládáme, že ze strany některých neukázněných příznivců sportovních klubů a diváků dojde v souvislosi s konáním sportovní akce k narušení veřejného pořádku. Cílem bezpečnostního opatření je zejména zajistit veřejný pořádek, klid a bezpečnost ve městě Liberci a jeho okolí a zejména v okolí fotbalového stadionu U Nisy. V případě páchání výtržností ze strany fanoušků budou policisté připraveni tyto incidenty důrazně řešit. Úkolem policistů bude mimo jiné zajistit bezpečnost a plynulost v dopravě, aby nedocházelo ke kolizním situacím.
Do opatření budou zapojeni policisté pořádkové, dopravní i kriminální služby. V terénu budou i členové Antikonfliktního týmu, policisté z pořádkových jednotek a kynologického družstva včetně družstva služební hipologie.
Policisté budou monitorovat již příjezd fanoušků do Liberce a rovněž dohlížet na jejich přesun na stadion U Nisy. Dále budou dohlížet na bezproblémový průběh fotbalového utkání. Monitorovat situaci budou samozřejmě i po skončení utkání a odjezdu fanoušků. S přesunem fanoušků na stadion mohou být spojené i menší komplikace v dopravě. V případě vyhodnocení situace může dojít k chvilkovému zastavení provozu.
Žádáme všechny návštěvníky uvedeného utkání, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení a zároveň pokyny policistů.
30. dubna 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje