Do Liberce v sobotu zavítá SK Slavia Praha

V sobotu 2. května 2026 se v Liberci na stadionu u Nisy utkají fotbalové celky FC Slovan Liberec a SK Slavia Praha. Policisté připravují bezpečnostní opatření. 

V sobotu 2. května 2026 se v Liberci, na stadionu U Nisy sehraje fotbalové utkání CHANCE ligy mezi mužstvy FC Slovan Liberec a SK Slavia Praha. Zápas bude zahájen v 18:00 hodin. 

Tento zápas je ze strany Policie ČR vyhodnocen jako rizikový, čemuž bude odpovídat i opatření, na které se policisté připravují. Předpokládáme, že ze strany některých neukázněných příznivců sportovních klubů a diváků dojde v souvislosi s konáním sportovní akce k narušení veřejného pořádku. Cílem bezpečnostního opatření je zejména zajistit veřejný pořádek, klid a bezpečnost ve městě Liberci a jeho okolí a zejména v okolí fotbalového stadionu U Nisy. V případě  páchání výtržností ze strany fanoušků budou policisté připraveni tyto incidenty důrazně řešit. Úkolem  policistů bude mimo jiné  zajistit bezpečnost a plynulost v dopravě, aby nedocházelo ke kolizním situacím.

Do opatření budou zapojeni policisté pořádkové, dopravní i kriminální služby.KPJ.jpg V terénu budou i členové Antikonfliktního týmu,  policisté z pořádkových jednotek  a kynologického družstva včetně družstva služební hipologie. 

Policisté budou monitorovat již příjezd fanoušků do Liberce a rovněž dohlížet na jejich přesun na stadion U Nisy. Dále budou dohlížet na bezproblémový průběh fotbalového utkání. Monitorovat situaci budou samozřejmě i po skončení utkání a odjezdu fanoušků. S přesunem fanoušků na stadion mohou být spojené i menší komplikace v dopravě. V případě vyhodnocení situace může dojít k chvilkovému zastavení provozu.

Žádáme všechny návštěvníky uvedeného utkání, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení a zároveň pokyny policistů. 

30. dubna 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

