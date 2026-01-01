Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Do kontrol se zapojili koně i drony s termovizí
Na jižní Moravě loni výrazně ubylo vloupání do rekreačních objektů, prevence však zůstává prioritou. [VIDEO]
Hodonínští policisté vyrazili koncem února na pravidelnou kontrolu opuštěných chat v rekreační oblasti Lučina na Hodonínsku. Do akce byli kromě psovodů zapojeni také policisté na koních, kteří se osvědčili především v hůře přístupném terénu. Služební koně mohou při podobných kontrolách urazit až dvacet kilometrů. Ze vzduchu lokalitu monitorovali policisté z letecké služby PČR, kteří využívali drony s termovizí.
Během několika hodin zkontrolovalo necelých dvacet policistů téměř tři stovky rekreačních objektů, aniž by odhalili jakékoli vloupání. Přesto policie upozorňuje, že prevence je i nadále nezbytná. V roce 2025 evidovali policisté na jižní Moravě 77 případů vloupání do chat, což představuje výrazný pokles oproti roku 2024, kdy zaznamenali 103 případů. Od začátku letošního roku evidují zatím čtyři případy.
Prevence se musí vyplatit
Policie doporučuje majitelům rekreačních objektů dodržovat základní bezpečnostní opatření:
- Zabezpečte dveře a okna kvalitními zámky a západkami, zárubně zpevněte například ocelovým pásem.
- Nenechávejte klíče schované na snadno odhalitelných místech (pod rohožkou, květináčem apod.).
- Při delší nepřítomnosti odvezte z objektu cenné věci. Pachatelé se zaměřují nejen na elektroniku, ale také na nářadí, potraviny či oblečení.
- Zabezpečte i kůlny a další přilehlé objekty.
- Zavřete okenice a zvažte jejich doplnění o elektronické zabezpečení nebo mříže.
- Dbejte na kvalitu zámků, pantů, kování i dalších okenních prvků.
- Nezapomínejte na balkonové dveře a okna; vhodné je použití bezpečnostních klik a cylindrických vložek.
- Odstraňte viditelná „lákadla“ pro pachatele (cennosti v oknech, ponechané žebříky apod.).
- Zvažte pojištění objektu.
- Spolupracujte se sousedy a všímejte si podezřelého pohybu v okolí.
Preventivní kontroly i důsledné zabezpečení mohou výrazně snížit riziko vloupání do rekreačních objektů.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 1. března 2026