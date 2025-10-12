Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Do konfliktu před diskotékou se zapojily desítky lidí
Napaden byl i zasahující policista.
Několik policejních hlídek ze Strakonicka, Písku i plzeňského kraje vyjíždělo v sobotu kolem třetí hodiny ráno do Katovic. Lidé oznamovali, že tam došlo k velkému konfliktu mezi mnoha lidmi a na místě jsou i zranění. Slovní rozepře vyústily ve fyzické napadání mezi desítkami osob. Záchranáři z místa museli k dalšímu ošetření převést dva lidi, kteří utrpěli zranění. Z místa pak putovali na policejní obvod hlavní aktéři, z nichž byli někteří propuštěni po podání vysvětlení, a jeden zůstal na policejní cele. Oním agresorem je osmnáctiletý mladík, který pod vlivem alkoholu strčil v Katovicích jiného muže takovou intenzitou, že spadl a rozbil vchodové dveře do místního restauračního zařízení. Na zasahující policisty vulgárně křičel a neváhal jednoho z nich fyzicky napadnout. Po jeho vystřízlivění mu policisté sdělili obvinění ze spáchání trestných činů poškození cizí věci, výtržnictví a násilí proti úřední osobě. Co přesně stálo za incidentem a jeho okolnostmi se budou jak policisté z obvodních oddělení, tak kriminalisté dále zabývat a stanovovat další právní kvalifikace. Zároveň, pokud máte k celému incidentu informace, předejte je policistům na lince 158.
