Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Do hospody se prolámal

BRNĚNSKO: Poznáváte muže na záznamu?

Moc dobře nezahájil nový rok drzý zloděj, který se v první lednový den vloupal do hospody v obci na Brněnsku. Dovnitř se dostal bez větších obtíží přes suterén objektu, poslední dveře do výčepu se mu však zřejmě nedařilo vypáčit, takže v nich hrubou silou vylámal díru, kterou prolezl. Pak se však už nacházel v prostoru, který snímá bezpečnostní kamera, která jeho řádění zachytila. Na videu je tak dobře vidět, jak si zloděj vysypává drobné mince z pokladny do číšnického fleku a před svým odchodem si přibere ještě karton cigaret. Po nevítané návštěvě tak majiteli zůstala škoda ve výši dvacet tisíc korun. Díky kvalitnímu záznamu znají policisté podobu podezřelého. Protože se však stále nedaří zjistit, o koho se jedná, žádají veřejnost o pomoc. Pokud tedy muže poznáváte, volejte linku 158.

por. David Chaloupka, 21. ledna 2025

Související dokumenty Do hospody.m4a

Velikost souboru: 2,6 MB / formát M4A

vytisknout e-mailem