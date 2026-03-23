Do domu vstoupil neuzamčenými dveřmi

Pomozte nám objasnit případ. 

Policisté z obvodního oddělení Plzeň 4 se zabývají případem vloupání do domu, ke kterému došlo dne 24. února kolem poledne v obci Chrást. Dosud neznámý pachatel přišel k rodinnému domu, do kterého vstoupil neuzamčenými vchodovými dveřmi. Z kuchyňské linky poté odcizil odloženou peněženku s finanční hotovostí ve výši 500 korun. Nic jiného naštěstí neodcizil.  

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. V rámci prověřování získali fotografii z kamerového záznamu, na níž je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.

Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří by mohli pomoci s identifikací osoby zachycené na přiložené fotografii, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.

por. Michaela Raindlová
23. března 2026

