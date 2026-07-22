Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Do domu se dostal sekerou
Bývalý přítel si z domu odnesl šperky za půl milionu korun.
Kriminalisté z oddělení obecné kriminality Litoměřice se v uplynulých měsících zabývali případem muže, který měl mít na svědomí vloupání do rodinného domu v Libochovicích a krádež šperků v hodnotě půl milionu korun.
Tento muž měl začátkem dubna letošního roku přijít k rodinnému domu v Libochovicích s úmyslem odcizit cenné věci. Po překonání uzamčených vrat měl vstoupit na pozemek, kde si následně opatřil sekeru. Tou měl rozbít skleněnou výplň okna vedoucího do domu a násilím si tak zjednat vstup do obydlí.
Po vstupu do domu měl zamířit do obývacího pokoje s kuchyňským koutem, kde měl z prosklené skříně odcizit zlatý řetěz s přívěskem z 14karátového zlata v hodnotě přibližně 300 tisíc korun. Dále měl odcizit také šest zlatých prstenů z 14karátového zlata v hodnotě dalších 200 tisíc korun. Poškozené ženě tak měla vzniknout škoda odcizením ve výši půl milionu korun.
Při objasňování případu sehrály důležitou roli kamerové záznamy. Na nich měl být zachycen muž, kterého poškozená poznala jako svého bývalého přítele. Kriminalisté následně rozjeli pátrání, které vedlo k jeho vypátrání a ztotožnění.
Muž se po konfrontaci s důkazním materiálem ke svému jednání měl doznat. Přestože se kriminalistům podařilo objasnit okolnosti případu, odcizené šperky se dosud dohledat nepodařilo.
Dalším šetřením navíc vyšlo najevo, že se nemělo nejednat o první konflikt muže se zákonem. V minulosti měl být již za obdobnou majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen, a kriminalisté ho tak evidují jako recidivistu.
Litoměřičtí kriminalisté mu následně sdělili obvinění ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
22. 07. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje