Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Do cíle dojela bez kufru
Přišla o něj během cesty autobusem.
Mostečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání 39letého muže ze spáchání krádeže, ke které došlo velmi lišáckým způsobem. Na policii se obrátila poškozená, která začátkem roku cestovala z Chomutova do Prahy linkovým meziměstským autobusem. V cílové stanici ovšem přišel šok, protože zjistila, že v zavazadlovém prostoru autobusu není její kufr. Tuto záhadnou situaci ale mostečtí policisté vyjasnili.
Autobus zastavil v odpoledních hodinách na plánované zastávce u obchodního domu Central. Tam šel do promyšlené akce obviněný Mostečan. Prý měl v úmyslu tímto autobusem odjet. Tak jako všichni cestující si uložil svůj kufr do spodní zavazadlové části dopravního prostředku. Pak šel k řidiči. Ten ho ale z autobusu vykázal, protože neměl platný jízdní doklad. To nebylo pro stíhaného asi žádné překvapení. Vrátil se tedy k prostoru s bagáží. Tam si měl vzít kufr, který jednoznačně nepatřil jemu, ale poškozené studentce. Jeho prázdné a bezcenné zavazadlo ponechal na místě. S odcizeným kufrem odešel domů. V průběhu prověřování kriminalisté odcizené zavazadlo zajistili. Nebylo ovšem v původním stavu. Cestující žena přišla o kabelku, kosmetiku, několik kusů šperků a v neposlední řadě i o oblečení. Vše v hodnotě přesahující částku 20 tisíc korun. Vyšlo najevo, že tento Mostečan asi nehodná žít řádný život bez porušování zákona. V posledních letech si vyslechl několik odsuzujících rozsudků u Okresního soudu v Mostě a strávil několik měsíců ve vězení. Tento styl života ukázal i uplynulou neděli. To byl přistižen při další krádeži v drogerii a za to si také už od policistů převzal sdělení podezření. Je pravděpodobné, že o svobodu přijde v případě uznání viny znovu, a to až na dva roky.
por. Václav Krieger
KŘP Ússteckého kraje
oddělení tisku a prevence
28. dubna 2026