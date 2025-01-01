Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Do Bořetic nedorazil
Rodina už několik dní postrádá čtyřiatřicetiletého muže z obce Vrbice.
Břeclavští policisté pátrají po čtyřiatřicetiletém muži , kterého postrádá jeho rodina. Ta byla s pohřešovaným naposledy v kontaktu 4. září letošního roku. To muž odjel z místa trvalého bydliště v obci Vrbice svým osobním automobilem Alfa Romeo 147 stříbrné barvy s černým předním nárazníkem s registrační značkou 1BY 9716 do obce Bořetice. Tam ale nedorazil. Rodina jeho pohřešování oznámila v pátek 19. září 2025. Pohřešovaný muž má zdravotní, především psychické problémy. Od doby, kdy opustil domov, má vypnutý telefon a nedal o sobě žádnou zprávu. Muž je střední postavy, asi 180 centimetrů vysoký, má krátké světlé vlasy a čelní ples. Na sobě měl černé tričko s krátkým rukávem, modré džínové kraťasy a černé tenisky.
Informace k pohřešovanému muži, případně jeho automobilu, můžete sdělit břeclavským kriminalistům na tísňovou policejní linku 158. Policie děkuje za spolupráci.
por. Bohumil Malášek, 23. září 2025