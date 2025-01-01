Policie České republiky  

Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Do Bořetic nedorazil

Rodina už několik dní postrádá čtyřiatřicetiletého muže z obce Vrbice. 

Břeclavští policisté pátrají po čtyřiatřicetiletém muži , kterého postrádá jeho rodina. Ta byla s pohřešovaným naposledy v kontaktu 4. září letošního roku. To muž odjel z místa trvalého bydliště v obci Vrbice svým osobním automobilem Alfa Romeo 147 stříbrné barvy s černým předním nárazníkem s registrační značkou 1BY 9716 do obce Bořetice. Tam ale nedorazil. Rodina jeho pohřešování oznámila v pátek 19. září 2025. Pohřešovaný muž má zdravotní, především psychické problémy. Od doby, kdy opustil domov, má vypnutý telefon a nedal o sobě žádnou zprávu. Muž je střední postavy, asi 180 centimetrů vysoký, má krátké světlé vlasy a čelní ples. Na sobě měl černé tričko s krátkým rukávem, modré džínové kraťasy a černé tenisky.
Informace k pohřešovanému muži, případně jeho automobilu, můžete sdělit břeclavským kriminalistům na tísňovou policejní linku 158. Policie děkuje za spolupráci.
Pokud je uvedený odkaz neaktivní, důvody pátrání pominuly.

por. Bohumil Malášek, 23. září 2025

1BY9716_foto_2 

1BY9716_foto_1 

foto_pohřešovaný_2024 

