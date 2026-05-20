Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Do bitcoinmatu vkládala peníze podvodníkům ...
... zasáhl všímavý novojičínský policista.
Minulý čtvrtek procházel novojičínský policista ve svém volnu obchodním centrem ve Frýdku-Místku, kde si povšiml ženy, která telefonovala u bitcoinmatu. Díky svým zkušenostem z praxe, jakožto zástupce vedoucího obvodního oddělení v Novém Jičíně, pojal podezření, že se žena mohla stát obětí podvodníků. Proto ji oslovil, prokázal svou příslušnost k policii a zeptal se, zda nepotřebuje s něčím pomoci. Když mu žena řekla, že řeší svůj napadený účet a snaží se peníze vložit na chráněný účet, okamžitě ji upozornil na podvodné jednání s tím, aby zavěsila telefon. Žena už předtím stihla do bitcoinmatu vložit 24 tisíc korun z celkových 150 tisíc, které vložením do bankomatu chtěla „zachránit“.
Poškozenou si na místě převzali přivolaní kolegové z Frýdku-Místku. Poté, co ženu vyslechli, se ukázalo, že se opravdu stala obětí podvodníků. O den dříve jí měl telefonicky kontovat údajný bankéř ohledně možného zneužití jejího občanského průkazu a napadení účtu. Následoval další telefonát, tentokrát bezpečnostní specialistky z banky, která ženě nabídla záchranu jejích peněz na bezpečném chráněném účtu. Poškozená v obavě o své finance dle instrukcí posléze provedla několik plateb v celkové výši téměř 230 tisíc korun. Následující den ji zavolala další údajná pracovnice banky s tím, aby poškozená vybrala 150 tisíc korun a vložila je do bitcoinmatu ve Frýdku-Místku. Zde už naštěstí zasáhl policista v civilu, který byl ve správný čas na správném místě.
Frýdecko-místečtí policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.
V této souvislosti opět připomínáme obezřetnost při podezřelých telefonátech. Pokud vám volá údajný pracovník banky a tvrdí, že je váš účet v ohrožení, kontaktujete telefonicky nebo osobně vaši banku. Ověřte si pravdivost informací nejen v bance, ale také u všech institucí, za jejichž pracovníky se podvodníci vydávají. Kontakty si sami vyhledejte z veřejně dostupných zdrojů. Skuteční bankovní úředníci nikdy nepostupují tak, že by vás telefonicky naváděli k vybrání peněz z vašeho účtu a jejich vložení nebo zaslání jinam.
nprap. Bc. Kateřina Kubzová
oddělení tisku
20. května 2026