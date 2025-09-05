Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Dny s policií 2025
PLZEŇSKÝ KRAJ - Je za námi již třetí ročník společného projektu policistů a strážníků s názvem Dny s policií.
V předloňském roce se policisté z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje společně se strážníky Městské policie Plzeň pustili do nového projektu s názvem Dny s policií. Šlo o pilotní aktivitu, která volně navázala na dlouhodobě úspěšnou Plzeňskou senior akademii. Během prvního zářijového týdne jsme pro seniory připravili program plný zajímavých zážitků, praktických ukázek a vzdělávacích bloků, které se věnovaly především prevenci kriminality.
Vzhledem k velmi pozitivnímu ohlasu pokračujeme s touto iniciativou i v letošním roce. Detaily letošního programu si i tentokrát necháme pro sebe – chceme, aby si noví účastníci vše zažili bez předchozích očekávání a mohli využít znalosti získané v rámci senior akademie. Něco málo ale přece jen prozradit můžeme. Například scénky, které jsme společně s městskými strážníky sehráli, kde upozorňujeme na typické triky pachatelů v kyberprostoru. Na konkrétních případech jsme demonstrovali, jak snadno může člověk přijít o své úspory, pokud ztratí obezřetnost – ať už při komunikaci přes internet nebo při běžném telefonátu.
Nešlo ale jen o sledování – účastníci si sami vyzkoušeli například střelbu na laserové střelnici, kde si otestovali svou přesnost. V tělocvičně si pak za asistence zkušených instruktorů osvojili základní principy sebeobrany, které mohou využít v nečekané situaci. Program byl doplněn soutěžemi, testy i modelovými situacemi, které měly za cíl posílit schopnost seniorů reagovat správně a včas.
Senioři patří k těm, kdo jsou při trestné činnosti často zneužíváni právě kvůli své důvěřivosti nebo ztrátě orientace v nových technologiích. I proto je důležité jim předávat praktické a srozumitelné informace, jak se chránit – doma, na ulici i na internetu. Vysvětlujeme, připomínáme, ukazujeme a podporujeme, aby každý účastník dokázal v krizové chvíli zachovat chladnou hlavu a rozhodnout se správně.
Významnou součástí programu byla i dopravní prevence, které se dlouhodobě věnujeme – a v případě seniorů jí věnujeme zvláštní pozornost. Vysvětlovali jsme jim, na co si dávat pozor v silničním provozu, jak reagovat v krizových situacích, a připomněli jsme si také důležitá pravidla pro bezpečné přecházení, pohyb na parkovištích či viditelnost za zhoršených podmínek a mnoho dalšího.
Hlavním cílem tohoto projektu je vybavit seniory vědomostmi, které mají reálné využití v každodenním životě. A nejen to – věříme, že své zkušenosti předají dál: rodině, přátelům, známým. Osvěta v oblasti bezpečnosti totiž začíná u každého z nás.
Z celé akce si ale nechceme odnést jen vážná témata. Důležitou součástí byly také příjemné okamžiky, smích, společná radost i nová přátelství. Jsme rádi, že jsme si vedle důležitých informací mohli užít i uvolněnou atmosféru.
Naší prioritou je chránit zdraví, životy a majetek všech občanů. Pokud se k tomu přidáte i vy – třeba jen tím, že budete vědět, jak se bránit podvodu nebo jak poradit sousedovi – bude to pro nás velká pomoc.
Všem účastníkům přejeme, aby získané znalosti nemuseli nikdy v praxi použít. Ale pokud by přece jen přišel ten okamžik, ať vědí, jak správně jednat.
kpt. Hana Kroftová
5. září 2025