Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dny NATO již tento víkend
Na ostravské letiště budou směřovat desítky tisíc návštěvníků
Na Dny NATO do Mošnova míří každoročně desítky tisíc návštěvníků a v té souvislosti jsou moravskoslezští policisté připraveni učinit vše pro minimalizaci dopravních komplikací, včetně koordinování dopravy dle aktuálního stavu průjezdnosti komunikací.
Doprava
Na zajištění dopravní obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v okolí areálu Letiště Leoše Janáčka a jeho příjezdových komunikacích se budou podílet desítky dopravních policistů. Situaci v místě dění a provoz na silnicích bude ze vzduchu monitorovat také vrtulník Letecké služby Policie České republiky. I přes toto maximální nasazení sil a prostředků bude komplikované, a to vzhledem ke kumulaci vysokého počtu vozidel na jednom místě a v jednu dobu, zajistit plynulost dopravy. Proto stejně jako v předchozích letech avizujeme možnost tvorby kolon.
Dopravní obslužnost by letos neměla být v bezprostřední blízkosti areálu komplikována stavební činností či uzavírkami. Drobné dopravní komplikace mohou nastat při příjezdu po dálnici D1, kde v obou směrech příjezdu k exitu 336 Butovice budou probíhat opravy odvodňovacích žlabů. Zde dojde ke snížení rychlosti na 80 km/hod. Současně by mělo docházet k výměně svodidel od Olomouce, ale budou zde zachovány dva jízdní pruhy. Dopravní komplikace v širším okolí lze očekávat v ostravské městské části Stará Bělá, Proskovice, kde z důvodu opravy povrchu dojde k úplnému uzavření ulice Proskovická. Objízdné trasy budou směřovány na silnici I/58.
Jako každý rok jsou hlavními příjezdovými komunikacemi silnice I. třídy č. 58 mezi Ostravou a Příborem a silnice II. třídy č. 464 spojující Mošnov s dálnicí D1 u Studénky. Doprava se pak ze všech příjezdových komunikací kumuluje v obci Mošnov, kde je směrována na centrální parkoviště, tudíž zde nárazově dochází k tvorbě kolon. Příjezdová komunikace na centrální parkoviště (ul. Gen. Fajtla) bude rozdělena pro automobilovou a pěší dopravu. Tato bude v době nájezdu návštěvníků jednosměrná ve směru na centrální parkoviště a při odjezdu návštěvníků bude provoz převeden do opačného směru umožňujícího výjezd z centrálního parkoviště.
I letos je pro dotazy k dopravě zřízena informační linka Policie ČR - tel. číslo: 723 759733, kde policisté budou připraveni poskytovat informace o objízdných trasách a dopravních komplikacích, zejména pro projíždějící řidiče a řidiče směřující na letiště. Aktuální informace o dopravě budeme zveřejňovat na soc. sítí X.
Návštěvníkům doporučujeme využít možnosti alternativní dopravy do místa konání akce a využít lze také vlakového spojení. Řidičům, kteří se i přesto rozhodnou cestovat osobním vozidlem, doporučujeme vyjet včas a počítat s případným zpožděním. Upozorňujeme také cestující, kteří mají ve dnech konání akce plánovány odlety z letiště, že se obvyklý čas potřebný k dojezdu na letiště může prodloužit i o desítky minut.
Apelujeme nejen na řidiče motorových vozidel, ale všechny účastníky silničního provozu, aby respektovali pokyny policistů, dále i organizátorů, v jejichž gesci jsou parkovací plochy a podobně. Samozřejmostí je dodržování pravidel silničního provozu, rovněž je nutno řídit se dopravním značením.
Bezpečnost, zabezpečení majetku
V areálu a okolí se budou pohybovat primárně uniformovaní policisté. Budou zajišťovat bezpečnost osob a plnit další úkoly. Na místě je součinnost s organizátory, kteří veřejně informovali o bezpečnostních pravidlech pro vstup do areálu (včetně zákazu vnášení konkrétních předmětů), pokynech k pohybu a bezpečnosti v areálu a podobně. Návštěvníky žádáme, aby byli pozorní na své osobní věci. Po odstavení vozidla na parkovišti zkontrolovali, zda je automobil řádně uzamčen, bez otevřených oken. Neponechávali uvnitř odložené věci (zejména cennosti).
Policisté krajského ředitelství budou stejně jako v předchozích letech připraveni rovněž na situaci, kdy se ztratí dítě. O děti se policisté postarají a učiní vše pro zkontaktování rodičů či doprovodu v co nejkratší době – centrem bude stan umístěný přímo na ploše, poblíž komentátorské věže (místa dynamických ukázek).
Ukázky
Letos připravují moravskoslezští policisté pro návštěvníky opět zajímavé dynamické ukázky a bohatou statiku. Začněme u služebních motocyklů a vozidel, včetně Ferrari F 142 - 458 Italia, čtyřkolky, Schengenbusu i motorového člunu Alunautic. Představíme novinku - vodní stříkač Tatra, který slouží bezpečnostním složkám pro zásahy v náročných, taktických i humanitárních podmínkách. Jedná se o výběr vozového parku a techniky služby dopravní, pořádkové i cizinecké policie. Budete mít také možnost projít statikou speciální pořádkové jednotky, kde vystavíme zbraně, výstroj a výzbroj těžkooděnců anebo vybavení pro policisty jednotky se specializací zdravotník či lyžař. Na jednom ze stanovišť se odprezentují i policejní potápěči. Preventisté nabídnou dětem hry s preventivní tématikou a dospělým informace třeba ke kyberbezpečnosti. Naši náboroví pracovníci budou připraveni odpovědět na vaše dotazy k jistě zajímavému povolání policista. Nebudete ochuzeni ani o ukázky výstroje a výzbroje policistů zásahové jednotky, kteří nabídnou i vozidlo útočné plošiny. Z tolik žádané dynamiky uvidíte ukázky práce právě policistů moravskoslezské zásahové jednotky, kteří budou osvobozovat rukojmí z objektu společně s polskou vojenskou jednotkou AGAT. Nebudou chybět ani policejní kynologové se svými čtyřnohými parťáky v připravených modelových situacích. Ukázky činnosti bude mít i celorepublikové Ředitelství služby cizinecké policie.
V neděli v dopolední části programu připravujeme za nás i slavnostní část, kdy vás zveme a rádi uvidíme u společného slibu zhruba 100 nových policistů a 80 hasičů.
mjr. Bc. Pavla Jiroušková
por. Mgr. Soňa Štětínská
17. září 2025