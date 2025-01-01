Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dny NATO 2025 z pohledu policie
Služební slib, ocenění, statika, dynamika, bezpečnostní i dopravní opatření.
Bezpečnostní opatření policie související s touto jistě mimořádnou a ojedinělou akcí, na které se prezentuje množství složek a navštíví ji enormní počet diváků v řádech desetitisíců každý den, je u konce. Neřešili jsme zásadní bezpečností problémy. V souhrnu jsme řešili jednu ztrátu osobního dokladu, také jeden nález dokladu a nález klíčů. Pomáhali jsme 13 ztraceným dětem a několika „ztraceným“ dospělým. Byli jsme k ruce zdravotníkům při ošetřování více než 10 návštěvníků, kteří zkolabovali z horka. Děkujeme řidičům za disciplinovanost, ohleduplnost a respektování pokynů policistů.
V nedělním programu měla své místo pro policii jistě slavnostní část. Před zraky diváků složilo na letištní ploše služební slib 100 nových policistů a 84 hasičů. U policie se jednalo převážně o muže, kteří s několika ženami nastoupili do služebního poměru od prosince minulého roku do konce letošního srpna. Noví policisté aktuálně absolvují povinnou základní odbornou přípravu v Jihlavě a Holešově. Poté se s nimi budete moci setkat primárně na obvodních odděleních v rámci celého našeho kraje, ale i na odděleních hlídkové služby, dálničních odděleních nebo dopravních inspektorátech. Nejpočetnější skupina posílí kolegy v Ostravě. Hosty této bezesporu slavnostní chvíle byli náměstek ministra vnitra Radek Kaňa, hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica, emeritní arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka, policejní prezident genpor. Martin Vondrášek, generální ředitel Hasičského záchranného sboru genpor. Vladimír Vlček, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje brig. gen. Radim Kuchař, velitel Záchranného sboru Moravskoslezského kraje brig. gen. David Kareš a ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje brig. gen. Tomáš Kužel.
Před jednohlasným „Tak slibuji“ požehnal všem nováčkům Dominik kardinál Duka. Tato slavnostní část však nekončila slibem nových policistů a hasičů. Hejtman ocenil předáním medaile 1 policistu, 4 hasiče a 1 zdravotníka. Policista obdržel medaili za mimořádnou profesionalitu, obětavost a dlouholeté zásluhy. Oceněni byli, tentokrát policejním prezidentem medailí Za statečnost, policista a policistka z obvodního oddělení Petřvald. Zasloužili si ji projevenou osobní statečností při záchraně lidského života v souvislosti s požárem domu s pečovatelskou službou v Petřvaldu letos v červnu.
V sobotu i neděli měli diváci možnost sledovat policejní dynamiku. Unikátní byla společná ukázka policistů zásahové jednotky našeho krajského ředitelství a polské armádní jednotky AGAT. V ukázce osvobodili rukojmí z moci ozbrojených pachatelů. Jednotka AGAT je předurčena k plnění zvláštních úkolů vojenského charakteru, přičemž zde měli diváci možnost vidět i její speciální obrněné vozidlo, které je navrženo pro ochranu posádky před minami, výbušninami a útoky ozbrojenců. Jako již tradičně sklidili po oba dny od diváků naprosto zasloužený potlesk také policejní psovodi se svými svěřenci. Připravené ukázky měly nápad a dynamiku. Zaujaly ukázky poslušnosti a simulace výtržností osob, nechybělo zadržení nebezpečných pachatelů, kteří přijeli také vozidlem. Úžasná byla ukázka, při které zakročili dva služební psi současně. Diváci bedlivě sledovali také ukázku Ředitelství služby cizinecké policie. Při zákroku proti gangu převaděčů včlenili do ukázky i služebního psa. Na ploše byli policisté z mobilní jednotky a zbrusu nového odboru specializovaného zásahu dislokovaného na pražském Letišti Václava Havla. Odbor je v podstatě elitní jednotkou cizinecké policie, která je určena k řešení nejzávažnějších incidentů na letišti a v jeho teritoriu.
Neustále v obležení byla rovněž jednotlivá stanoviště policejní statiky. Návštěvníkům jsme představili množství vozidel ze služby dopravní, pořádkové i cizinecké policie. Vedle osobních vozidel určených pro dohled nad BESIPEM (včetně radarového zařízení) stála i speciální, typu čtyřkolka, Schengenbus či motorový člun Alunautic. Nechyběly policejní motocykly. Premiéru mělo „moravskoslezské“ policejní vozidlo TATRA – vodní stříkač (u policie je jen pár kusů). Vodní stříkač je určen pro zásahy bezpečnostních a záchranných složek v náročných, taktických i humanitárních podmínkách. Má modulární výbavu, moderní systémy a je vysoce odolný. Velkým lákadlem pak bylo policejní vozidlo Ferrari.
Zejména děti trávily delší čas u kolegů z oddělení prevence – policisté připravili množství úkolů, kvízů a dalších aktivit, které jsou nejen zábavné, ale mají také prvek edukační. Pro starší byly přínosné informace třeba i na téma kyberkriminality. Mnohé návštěvníky zaujaly mimo jiné ukázky výstroje a výzbroje policistů z moravskoslezské zásahové jednotky a speciální pořádkové jednotky. Zájemcům o jistě zajímavé povolání poskytly komplexní informace kolegyně personalistky, které se věnují náboru (viz kampaň Práce 158x jinak - https://policie.gov.cz/clanek/pridej-se-k-nam.aspx ).
Vybavení a výstroj nabídli i „celorepublikoví“ policejní potápěči, zajímavý byl například podvodní robot či speciální výstroj do kontaminovaného prostředí. Za pozastavení stálo stanoviště kolegů z Ředitelství služby cizinecké policie. Policisté z Útvaru policejního vzdělávání přenesli zájemce, stejně jako běžně policisty, do virtuálních modelových situací. Policie ČR má totiž opravdu mnoho specifických činností.
Moravskoslezští policisté zajišťovali po oba dva dny veřejný pořádek a dohlíželi na bezpečnost návštěvníků. Nezaznamenali jsme žádnou mimořádnou událost. V souhrnu jsme řešili jednu ztrátu osobního dokladu, naopak jeden nález dokladu a nález klíčů. Kontakt mezi konkrétně 13 ztracenými dětmi a jejich doprovodem zajišťovali policisté – krizoví interventi. „Našli“ také několik „ztracených“ rodičů. Byli jsme dále k ruce zdravotníkům při ošetřování a poskytování první pomoci více než 10 návštěvníků, kteří zkolabovali z horka.
Samostatnou kapitolou byla oblast dopravy. Jak již bylo před akcí avizováno, zajistit plynulý provoz za situace, kdy na jedno místo míří abnormální počet vozidel, není vzhledem ke kapacitě komunikací možné. Policisté měli stanoviště na stěžejních dopravních uzlech a v místech, kde byl předpoklad komplikací. Disponovali mobilními hlídkami a pracovali s informacemi také od osádky policejního vrtulníku. Informace o situaci v dopravě jsme poskytovali na sociálních sítích, skrze média a rovněž na speciální lince, kterou využilo mnoho řidičů. Věříme, že motoristé, pěší i cyklisté koordinaci dopravy a veškerá přijatá opatření dopravních policistů ocenili. Nezaznamenali jsme v souvislosti s akcí žádnou mimořádnou událost v dopravě nebo závažnou dopravní nehodu.
por. Mgr. Soňa Štětínská a mjr. Bc. Pavla Jiroušková
oddělení tisku, 22. září 2025