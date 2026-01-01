Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Dmytro PLAKSIL ustanovení opatrovníka
Č. j. KRPA-136268-15/ČJ-2026-0011IY
Praha 31. července 2026
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Praha I a Praha III, se sídlem Sdružení 1664/1, 140 00 Praze 4, (dále jen „krajské ředitelství policie“), jako věcně a místně příslušný správní orgán
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
panu jménem Dmytro PLAKSII, nar. 08.10.1985, státní příslušnost: Ukrajina, trv. hlášen Makedonská 599/3, 190 00 Praha 9,
jako osobě jíž se prokazatelně nedaří doručovat:
- Usnesení o určení opatrovníka podle § 32 odst. 2 písm. d), odst. 5 správního řádu, ve věci odnětí zapsané autorizace podle § 57 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.
Písemnost je uložena u správního orgánu, který jí vyhotovil a adresát nebo jeho zmocněnec (§ 33 správního řádu), si jí může vyzvednout na adrese: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Praha I a Praha III, Sdružení 1664/1, 140 00 Praha 4, v úřední dny pondělí a středa od 08.00 -17.00 hodin, po dobu 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení.
Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení i bez jejího převzetí (§ 25 odst. 2, správního řádu).
Toto usnesení o určení opatrovníka ve věci zániku platnosti zapsané autorizace je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:
http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx
npor. Milan Lorenc
zástupce vedoucího oddělení
oprávněná úřední osoba
Vyvěšeno dne: 31. 7. 2026
Sejmuto dne: 15. 8. 2026