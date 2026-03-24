Dluh 200 tisíc korun zaplatil policistům na místě
Řehlovická dálniční policie zachytila během kontrol dlužníka v systému CEPAN.
Policisté z dálniční policie v Řehlovicích se v rámci výkonu služby zaměřují i na kontroly řidičů a vozidel v rámci CEPAN (centrální evidence přeplatků a nedoplatků). Na dálnici D8 přistihli hříšníka, který měl v evidenci částku převyšující běžné dluhy. Řidič dodávky měl v registru uveden nedoplatek 200 tisíc korun. Jednalo se 25letého cizince, na jehož vozidle policisté zabavili registrační značky, tak jak jim umožňuje zákon. Řidič souhlasil s převozem na dálniční oddělení, kde v 7 platbách zaplatil platební kartou celou dlužnou částku. Policisté mu poté registrační značky vrátili a on mohl pokračovat v jízdě.
Policisté mohou při silniční kontrole po řidiči zastaveného vozidla požadovat uhrazení jeho nedoplatku i nedoplatku provozovatele dopravního prostředku. Pokud by nedoplatek nebyl z nějakého důvodu uhrazen v místě kontroly, jsou policisté oprávněni zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla prostředkem známým jako botička.
24. března 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí