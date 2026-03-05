Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dlouhodobě neposílali své děti do školy
Závažným způsobem tak porušili svou povinnost péče o ně.
Policisté na Českokrumlovsku se zabývají dalšími dvěma případy porušování povinností řádné péče o děti.
Prvním z případů se zabývají policisté z Větřní. Podezřelými jsou šestatřicetiletí muž a žena, kteří jako rodiče a zákonní zástupci dlouhodobě nezajišťovali, aby jejich nezletilá dcera řádně plnila povinnou školní docházku. Školou povinná dívka tak za období od začátku roku 2025 do současné doby zameškala nejméně 257 hodin.
Druhým případem se zabývají kapličtí policisté. V tomto případě je podezřelou osmačtyřicetiletá žena, která jakožto matka a zákonný zástupce svých dvou dětí, rovněž dlouhodobě nezajišťovala jejich řádné plnění povinné školní docházky. Školou povinná dívka má za období od začátku září roku 2024 do současné doby zameškáno nejméně 248 hodin. Školou povinný chlapec má pak za stejné období zameškáno dokonce nejméně 419 hodin. Podezřelá žena ve svém protiprávním jednání pokračovala, přestože byla ze strany školy i orgánu sociálně-právní ochrany dětí na porušování svých povinností opakovaně upozorňována.
V obou případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožování výchovy dítěte. Všem podezřelým hrozí v případě prokázání viny u soudu trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
