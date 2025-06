Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Divokou hádku podpořila řádná dávka alkoholu

BRNO: Muž volal na 158, prý ho naštvala přítelkyně a chtěl vědět, jaký trest by mu hrozil, kdyby ji zabil.

S neobvyklým oznámením se na tísňovou linku minulý týden obrátil pětatřicetiletý muž. Operačnímu sdělil, že ho naštvala přítelkyně, má v plánu jí zabít a potřeboval by vědět, jaký by mu případně hrozil trest. Na místo dorazila hlídka k prověření situace. Volající policistům otevřel a v bytě se nacházela i jeho o dvacet let starší přítelkyně. Muž tvrdil, že to nemyslel vážně a dvojice shodně uvedla, že se pouze pohádali a že ani k žádnému násilí nedošlo. K divoké hádce mezi partnery přispěla patrně i notná dávka alkoholu. Žena měla při dechové zkoušce výsledek bezmála dvě promile. Její druh byl na tom ještě o něco hůř. U něj přístroj ukázal přes čtyři promile, ovšem i s touto hodnotou byl překvapivě schopen normálně fungovat a na výzvu hlídky si v klidu pobral osobní věci, odevzdal klíče od bytu a místo raději opustil.

por. Andrea Cejnková, 9. června 2025

vytisknout e-mailem