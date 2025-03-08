Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Divoké přípravy na MDŽ
Policisté na Českobudějovicku řešili o víkendu dosti divoké rodinné bitky, místo květin se objevily i zbraně.
Na hádky a různá drobná napadání v rodinách jsou již policisté zvyklí, nicméně víkend opět několika případy překvapil.
V Týně nad Vltavou museli zasahovat i policisté z oddělení hlídkové sužby z Č. Budějovic. Kolem třetí hodiny ranní totiž oznámila žena, že muž ji doma napadá, má jateční pistoli, vyhrožuje smrtí. Policisté po vstupu do bytu zjistili, že žena je naštěstí v pořádku, ale muž pravděpodobně uvedenou zbraň namířil proti sobě, je vážně zraněný. Policisté muži poskytli první pomoc, přivolali na místo zdravotníky. Muž tak skončil v nemocnici. Po několika hodinách však přišla zpráva, že na následky zranění, které si pravděpodobně způsobil sám, nakonec, i přes veškerou péči lékařů, zemřel.
Do druhé „divoké“ rodiny vyjížděli policisté v Lišově. Původně záchranářům oznámila žena, že je bodnutá nožem do stehna. Komunikace po telefonu byla velmi složitá, spousta křiku a nesrozumitelných slov. Vše se odehrálo v sobotu, kolem osmé hodiny večer.
Policisté se záchrannou službou ihned vyjeli na místo. V bytě našli zraněnou, ale velmi agresivní ženu pod vlivem alkoholu, ošetřili jí a následně do nemocnice převezli záchranáři. Policisté vyslechli v místě manžela i děti. Vyšetřování však bude pokračovat, ženu mohl napadnout manžel, ten však měl zároveň před ženou s nožem bránit děti. Do případu vstoupila i další žena, ta si totiž na ulici všimla malého chlapce. Neváhala, vzala ho do auta a zjistila, že utekl z domu, kde řádí maminka, které se bojí.
S pomocí sousedů a policistů se podařilo situaci v rodině uklidnit, muž si vzal na starost děti a vyšetřování bude dnes pokračovat.
