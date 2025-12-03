Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Divoká jízda recidivisty po jihu Čech má svůj konec
Strakoničtí policisté během týdne dopadli muže podezřelého ze série vloupání i krádeže auta.
Vše začalo 25. listopadu v jedné obci na Strakonicku, kde se vloupal do garáže, odcizil věci a klíče od vozidla. Pomocí nich odcizil vozidlo zaparkované před domem. Pachatel s ním stihl najezdit nejméně 700 km a mezitím pokračoval v další trestné činnosti — vloupal se do další garáže ve stejné obci, kradl věci z aut a měnil registrační značky.
Kriminalisté následně zaznamenali pohyb odcizeného vozu ve Vimperku, kde se osádka vozu vloupala do mincovního automatu na samoobslužné myčce. O několik hodin později se objevila další stopa v Protivíně, kde pachatel ze zaparkovaného vozidla Škoda Octavia odcizil obě registrační značky.
Kriminalisté vozidlo vypátrali ve večerních hodinách 27. listopadu na odlehlém parkovišti v Českých Budějovicích a zajistili další stopy, které odeslali na vyhodnocení. Pachatele krádeže však stále ještě neznali. Celý případ začal nabírat ten správný směr.
Zlomový okamžik nastal 28. listopadu 2025 ve Strakonicích během operativního šetření vedeného kvůli jiné trestné činnosti, ve které měl figurovat 40letý recidivista z Českých Budějovic. Policisté muže zadrželi po 22 hodině ve sdíleném autě, které si vypůjčil na jinou osobu prostřednictvím mobilní aplikace, neboť on sám není držitelem řidičského oprávnění. Ve vozidle měl věci pocházející z vloupání do garáží na Strakonicku a další předměty jako například plynovou pistoli, mačetu, páčidlo, různé nástroje a také sáčky s rostlinnou sušinou a bílou krystalickou látkou. Obě látky budou podrobeny odbornému zkoumání. Zajištěné věci policie dále prověřuje ve vztahu k další trestné činnosti v kraji.
Během výslechu se podezřelý doznal k vloupání do garáží, do automyčky, ke krádeži registračních značek v Protivíně, které vyměnil na odcizenou Škodu Octávii. Dále k vloupání do vozidla Škoda Fabia na parkovišti u obchodního domu ve Vodňanech, ze kterého odcizil zadní registrační značku a rybářské potřeby a také k vloupání do mincovního automatu samoobslužné automyčky ve Vodňanech.
Policisté 40letého muže z Českých Budějovic obvinili ze spáchání přečinů krádeže, poškození cizí věci, porušování domovní svobody a neoprávněného užívání cizí věci. Dosavadní škoda způsobená jeho majetkovou trestnou činností byla předběžně vyčíslena na 660 tisíc korun.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
3. prosince 2025