Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Divočák velikosti malého medvěda se dnes u Brniště střetl se superbem

ČESKOLIPSKO - Řidič, který byl naštěstí za jízdy připoutaný, vyvázl z kolize bez zranění.

Dnes kolem 5:40 projížděl řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Superb po silnici číslo 270 ze směru od Jablonného v Podještědí na Mimoň, když mu asi sto metrů za Luhovskou křižovatkou vběhl do jízdní dráhy na velmi krátkou vzdálenost divočák velikosti malého medvěda. Řidič už neměl šanci střetu s ním zabránit.

Zvíře kolizi nepřežilo a na autě zůstala škoda za nejméně 80 000 korun. Řidič z nehody vyvázl bez zranění především díky tomu, že během jízdy použil bezpečnostní pás. V autě cestoval sám. Poutat se opravdu vyplácí! Od počátku roku do konce března evidujeme v Libereckém kraji 245 střetů s lesní zvěří. Myslete na to, abyste takové "setkání" se zvěří na silnici ustáli co možná nejbezpečněji. Její výskyt zejména v lesních úsecích silnic předpokládejte a přizpůsobte tomu i rychlost jízdy. Další rady naleznete na následujícím odkazu.

16. 4. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje;

vytisknout e-mailem