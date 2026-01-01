Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Dívku policisté již našli
Policie žádá veřejnost o spolupráci - Aktualizace
Ve středu krátce po půl desáté večer byla dívka policisty vypátrána u terminálu autobusů u OC Olympia. Pohřešovanou si převzali přivolaní zdravotníci, kteří ji převezli k ošetření. Děkujeme veřejnosti za pomoc při pátrání.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 13. května 2026 - 22:55 hodin - Aktualizace
Policisté se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po patnáctileté dívce. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že ji ujel autobus a přijede pozdějším spojem, domů však nedorazila. Dle dosavadních informací se měla následně pohybovat v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat ovšem s negativním výsledkem.
Jakékoliv informace k pohybu či pobytu uvedené dívky sdělte neprodleně přes tísňovou linku 158.
Bližší informace naleznete zde:https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=8570507260603
(Je-li odkaz neaktivní byla osoba již vypátrána)
Policie ČR děkuje za spolupráci!
por. Andrea Cejnková, 12. května 2026