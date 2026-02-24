Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Dívka utrpěla zranění
Policisté hledají svědky včerejší nehody v Chrudimi.
Včera, v pondělí 23. února 2026, ráno ve čtvrt na osm došlo v Chrudimi na silnici I/17 v ulici Čáslavská na přechodu pro chodce ke střetu chodkyně s vozidlem. Dívka byla se zraněním převezena do nemocnice. Policisté by potřebovali hovořit se svědky nehody nebo s řidiči, kteří místem v uvedenou dobu projížděli. Případně i s těmi, kteří na svých palubních kamerách mají záznam z uvedené doby a místa.
Pokud máte jakékoliv informace související se včerejší dopravní nehodou, ozvěte se chrudimským dopravním policistům na číslo 974 572 251 nebo prostřednictvím linky 158.
24. února 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje