Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dívka skončila v péči záchranářů
Nadýchala přes 2,5 promile alkoholu.
V pondělí 27. července 2026 v podvečerních hodinách vyjížděla hlídka obvodního oddělení Policie ČR do ulice Písecká ve Strakonicích. Na místě již zasahovala hlídka Městské policie Strakonice a posádka zdravotnické záchranné služby.
Zdravotníci poskytovali pomoc mladistvé dívce, která byla zjevně pod vlivem alkoholu. Podle dosud zjištěných informací jí měl tvrdý alkohol podat přítomný mladý muž. Provedená dechová zkouška u dívky prokázala hodnotu přes 2,5 promile alkoholu.
Policisté se případem nadále zabývají a dotyčného mladíka prověřují pro podezření z trestného činu Podání alkoholu dítěti.
Přestože se policie během celého roku, a to i o letních prázdninách, věnuje preventivním aktivitám, sama podobným případům zabránit nemůže. V rámci prevence navštěvují letní a příměstské tábory, dětské dny i další akce pro děti a mládež, kde mimo jiné upozorňují na rizika spojená s alkoholem, drogami i dalšími formami rizikového chování. Současně provádějí také kontrolní akce zaměřené na dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let. Jedna z posledních akcí proběhla na Strakonicku 17. července 2026, při které mladé dívce alkohol neprodala obsluha, ale cizí muž.
Alkohol a děti? - Policie České republiky.
Nejdůležitější role stále zůstává na rodičích, zákonných zástupcích a dalších dospělých. Jejich zájem o to, kde děti tráví volný čas, s kým se pohybují a jak se baví, je tou nejlepší prevencí. Ochrana dětí je společnou odpovědností nás všech.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
29. července 2026