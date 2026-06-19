Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Dívka skončila v péči záchranářů po konzumaci vodky
Nadýchala 2 promile alkoholu.
Policisté na Jablonecku prověřují okolnosti, za kterých se dívka, které do plnoletosti chybí ještě několik let, opila vodkou až do kolabsového stavu. Alkoholová párty se odehrávala na odlehlém místě, kam si partička kamarádů přinesla lahev vodky. Počáteční veselí ale skončilo ve chvíli, kdy se jedné dívce udělalo natolik nevolno, že se nemohla pohybovat a sotva vnímala své okolí. Mnoho účastníků této pařby se pak v obavách z nadcházejícího průšvihu rozuteklo domů, ale někteří naštěstí zůstali a zavolali jí pomoc. Tu nejprve řešili přes své rodiče a ti pak zavolali na místo zdravotnickou záchrannou službu.
Policisté ve věci již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podání alkoholu, psychomodulační látky nebo zařazené psychoaktivní látky dítěti, za který v tomto případě pachateli hrozí odnětí svobody až na jeden rok.
S blížícími se prázdninami policisté apelují na děti a mladistvé, aby se do ochutnávání alkoholu raději vůbec nepouštěli, ale když už si podobné dobrodružství neumějí odpustit, tak ať své kolabující opilé kamarády nenechávají samotné bez pomoci na pospas jejich osudu a okamžitě zavolají zdravotnickou záchrannou službu nebo alespoň někoho z dospělých.
19. 6. 2026
por. Bc. Ivana Baláková