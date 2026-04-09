Dívka pod vlivem alkoholu
Trojice mladých mužů je podezřelá, že dívce umožnila popíjet alkohol.
Ve středu 8. dubna krátce před sedmou hodinou večer přijali policisté oznámení o opilé dívce, která se nacházela ve skateparku v Pacově. Po příjezdu na místo zjistili, že stav teprve dvanáctileté dívky, která nebyla schopna se podrobit dechové zkoušce, je velmi vážný. Bylo jí špatně a téměř nekomunikovala, proto na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která si dívku převzala do péče a převezla do nemocnice. Policisté následně provedli šetření, aby zjistili, jak se mohla nezletilá dívka k alkoholu dostat. V lokalitě se jim podařilo vypátrat trojici mladých mužů ve věku 17, 19 a 21 let, kteří byli následně převezeni na policejní služebnu. Dechová zkouška u sedmnáctiletého mladíka vykázala hodnotu 2,58 promile alkoholu. Pod vlivem byl i jeho jednadvacetiletý kamarád, u kterého dechová zkouška vykázala hodnotu přes jedno promile. Trojice mladých mužů je podezřelá z toho, že poskytla nezletilé dívce alkohol. O události byl informován otec nezletilé i orgán sociálně právní ochrany dětí. Policisté se také zabývají sedmnáctiletým mladíkem, který byl pod vlivem alkoholu. Případ nadále šetří policisté z obvodního oddělení Pacov.
Alkohol má na dětský organismus mnohem silnější a nebezpečnější účinky než na dospělého člověka. I malé množství může vést k otravě, bezvědomí nebo ohrožení na životě. Děti a mladiství často nedokážou odhadnout rizika požití alkoholu a neznají své limity. Alkohol a děti zkrátka nejdou dohromady. Každý podobný případ může skončit tragédií.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
9. dubna 2026