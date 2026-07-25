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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dítě zůstalo na peróně, zbytek rodiny odjel

Prázdninové dobrodružství se šťastným koncem. 

Dnešní dopoledne přineslo na pardubickém vlakovém nádraží událost, na kterou jen tak někdo nezapomene. Minimálně policisté a ti, kterých se to týká.

Tatínek nastupoval s dětmi a koly do vlaku. Jenže zatímco bylo jedno dítko ve vlaku, druhé čekalo na nástupišti. A zde začíná nečekané dobrodružství. Dveře se zavírají, vlak odjíždí a nám na linku 158 přichází oznámení typu „Jsem ve vlaku s jedním dítětem a druhé je v Pardubicích na nádraží“. Tatínek zachoval absolutně chladnou hlavu, což neskutečně oceňujeme, kvitujeme a proto i o příběhu píšeme. Nepokoušel se otevřít dveře a nějakým způsobem z vlaku s druhým dítkem „vyskočit“. Několik nepříjemných událostí, kdy lidé zmatkují vlak dobíhají nebo na poslední chvílí chtějí vystoupit jsme již zažili.

Po telefonátu na linku 158 šlo všechno jako po drátkách, přesně v duchu Pomáhat a chránit. Operační důstojník poslal na vlakové nádraží policejní hlídku. Ta však 8letého chlapce nenašla. Policisté se spojili s otcem, kterého napadlo, že by chlapec mohl jet MHD směrem domů, kde však nikdo není. Proto požádal policisty, až chlapce najdou, aby ho přivezli zpět na vlakové nádraží, že se nejbližším vlakem vrátí zpět.  Díky skvělé spolupráci s dispečinkem pardubické MHD a řidičem jsme malého výletníka našli, odvezli zpět na nádraží a spolu s kolegy a novým kámošem, kterého od nás dostal – plyšovým panterem, počkali na zbytek výletní výpravy.

Celý příběh tak skončil dobře a všichni odnesli nevšední prázdninový zážitek.

Přiloženo foto PČR.

25. červenec 2026
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

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