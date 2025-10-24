Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Dítě v ohrožení
Pomozte nám s pátráním po dívce, která může být v ohrožení života.
AKTUALIZACE - POHŘEŠOVANÁ NALEZENA V POŘÁDKU
Pátráme po 14leté dívce (pokud je odkaz neaktivní, byla nalezena), která v pátek 24. října okolo 18:20 hodin odešla z dětského domova v Chrudimi a dosud o sobě nepodala žádnou zprávu. Na sobě by měla mít šedou mikinu se zeleným nápisem, černé legíny s bílými nápisy a na nohách bačkory. Dívka má sklony k sebepoškozování a měla by užívat léky. Mobilní telefon u sebe nemá.
Pohřešovaná je asi 157 cm vysoká, střední postavy, má oválný obličej, dlouhé vlasy po prsa (původní barva tmavě hnědá, nyní je přebarvená na černo), hnědé oči, světle hnědé obočí a kulatý nos, ve kterém má piercing.
V případě, že máte jakékoliv informace k jejímu pohybu nebo pobytu, zavolejte na linku 158.
24. října 2025
por. Mgr. Tomáš Dub