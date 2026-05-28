Distribuce pervitinu na Kaplicku
Kriminalisté si společně se zásahovou jednotkou došli pro dva dealery pervitinu. /VIDEO/
Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově zahájili trestní stíhání dvaapadesátiletého muže a devětadvacetileté ženy, které obvinili ze spáchání trestného činu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy.
Podle dosud zjištěných informací měli oba obvinění v období od konce roku 2025 do května letošního roku na Kaplicku distribuovat nejméně dvěma desítkám osob pervitin v hodnotě za více než 100 000 korun.
Díky dobré práci kriminalistů ze skupiny TOXI dealerům jejich protiprávní jednání nakonec neprojde. Oba byli totiž ve spolupráci s jihočeskou zásahovou jednotkou zadrženi a umístěni do policejní cely.
Ženě nyní v případě prokázání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let. Staršímu z obviněných hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let. Muž i žena byli navíc v minulosti již za obdobnou trestnou činnost pravomocně odsouzeni.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
28. května 2026