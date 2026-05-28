Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Distribuce pervitinu na Kaplicku

Kriminalisté si společně se zásahovou jednotkou došli pro dva dealery pervitinu. /VIDEO/ 

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově zahájili trestní stíhání dvaapadesátiletého muže a devětadvacetileté ženy, které obvinili ze spáchání trestného činu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy.

Podle dosud zjištěných informací měli oba obvinění v období od konce roku 2025 do května letošního roku na Kaplicku distribuovat nejméně dvěma desítkám osob pervitin v hodnotě za více než 100 000 korun.

Díky dobré práci kriminalistů ze skupiny TOXI dealerům jejich protiprávní jednání nakonec neprojde. Oba byli totiž ve spolupráci s jihočeskou zásahovou jednotkou zadrženi a umístěni do policejní cely.

Ženě nyní v případě prokázání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let. Staršímu z obviněných hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let. Muž i žena byli navíc v minulosti již za obdobnou trestnou činnost pravomocně odsouzeni.

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
28. května 2026

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 