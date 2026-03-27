Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Distribuce pervitinu

Kriminalisté obvinili dalšího dealera. 

Českobudějovičtí kriminalisté nadále pokračují v odhalování trestné činností na úseku toxikomanie. V těchto dnech obvinili dalšího muže (nar. 2003) z Českobudějovicka ze zvlášť závažného zločinu neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo posychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy. Ten měl v letech 2024 a 2025 prodávat na několika místech v Českých Budějovicích různým osobám pervitin. Těchto skutků se měl dopusit, ačkoliv byl za obdobný trestný čin v posledních třech letech potrestán. V případě prokázání viny mu tak tentokrát hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

V souvislosti s trestnou činností na úseku toxikomanie obvinili českobudějovičtí kriminalisté v roce 2025 bezmála 50 pachatelů z distribuce omamných a psychotropních látek (90 % těchto návykových látek tvořil pervitin), z toho 5 osob bylo stíháno vazebně. Jedná se o trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy v různých odstavcích (podle množství návykové látky a podle toho, zda byl obviněný již v minulosti za tuto trestnou činnost odsouzen). 

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
27. března 2026

