Distribuce OPL

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
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Za prodej pervitinu padlo obvinění.
Z prodeje, ale i bezúplatného poskytnutí pervitinu drogově závislým osobám v okrese Tábor i mimo okres Tábor byl obviněn sedmapadesátiletý muž z Táborska. Ten v době nejméně od listopadu 2025 do 22. 6. 2026 prodával, ale i zdarma poskytoval pervitin několika osobám. Muže zadržela tento týden v místě jeho bydliště Jihočeská zásahová jednotka. Kriminalisté mu v uplynulých dnech sdělili obvinění z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Za prodej drog mu hrozí až pět let odnětí svobody.
Na dnešní den 26. června každoročně připadá „Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi“.
Tento den byl poprvé vyhlášený Valným shromážděním OSN v roce 1987 a je globální připomínkou rizik spojených s užíváním návykových látek, nelegálním obchodem s nimi a jako podpora pro lidi se závislostí.
Podle statistik OSN užívá drogy přibližně 292 milionů lidí na celém světě, přičemž každý rok umírají tisíce lidí na předávkování. Z tohoto počtu se zhruba 64 milionů lidí potýká s vážnými zdravotními či sociálními problémy, přímo souvisejícími s užíváním návykových látek. Nelegální drogy mají nejen devastující dopad na zdraví jednotlivců, ale také negativně ovlivňují rodiny, komunity a ekonomiky.
V České republice užívá pravidelně tvrdé drogy téměř 45 tisíc lidí ročně, přičemž se tento problém týká i dětí.
Dle statistik žije v Jihočeském kraji přibližně 2 500 až 3 000 rizikových uživatelů nelegálních drog. Průměrný věk na této scéně je 35–37 let, dětí je zde minimum
Dále zde žije odhadem 5 000 intenzivních uživatelů konopí, přičemž významnou část tvoří mladí lidé a studenti středních škol.
Celorepublikově má zkušenost s konopím zhruba 29 % dospívajících ve věku 15–16 let.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 26. června 2026