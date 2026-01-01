Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Díky všímavým lidem jsme chlapce našli za pár minut
Děkujeme, že pomáháte.
Pravděpodobně nejdelších několik desítek minut strachu má za sebou maminka malého školáka, který se jí ztratil v nákupním středisku v centru Zlína ve středu odpoledne. Příběh má naštěstí pozitivní konec, chlapce uvidělo několik všímavých lidí na ulici Sokolská, kteří bezodkladně zavolali na linku tísňového volání policie a my jim chceme moc poděkovat za pomoc a spolupráci.
Oznámení o pohřešování malého chlapce přijal operační důstojník na lince tísňového volání policie ve 13.24 hodin. Okamžitě informoval všechny dostupné policejní hlídky, které se pohybovaly poblíž. Po chlapci pátralo asi 12 policejních hlídek z pořádkové, dopravní i cizinecké policie, kriminalisté i psovodi. Policisté hledali nejen v prodejnách v nákupním středisku, ale i ve všech okolních ulicích včetně tamních obchodů. Ověřovali u záchranářů i řidičů MHD, zda chlapce nevezli. Informace o pátrání po chlapci byla zveřejněna prostřednictvím místního rozhlasu v širším centru Zlína.
V průběhu pátrání se operační důstojník rozhodl zaslat také informativní sms všem držitelům mobilních telefonů v okruhu 3 km od náměstí Míru. Celkem bylo prostřednictvím hasičů rozesláno více než 60 tisíc sms.
Jakmile byla informace o pohřešování s popisem oblečení chlapce rozeslána, trvalo pouhé 4 minuty, než jsme přijali první oznámení o tom, že chlapce viděli lidé na ulici Sokolská. Poté už následovala další oznámení v obdobném duchu. Policisté prvosledové hlídky ověřili, že se skutečně jedná o hledaného chlapce, který ušel 2 km až dalšímu nákupnímu centru ve Zlíně na Vršavě, aniž by město znal. Vysvětlil policistům, že se v obchodě ztratil, a když neviděl maminku, rozhodl se, že půjde domů. Jen si přitom spletl strany a vydal se opačným směrem. Bydlí totiž na Uherskohradišťsku.
Děkujeme, že nejste lhostejní a pomáháte.
30. července 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková