Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Díky svědkovi události, který vše oznámil na linku 158, policisté na místě zadrželi skupinu pachatelů.

MŘ Ostrava - Před policisty se schovávali ve skříni a za mrazícím boxem.

Na konci minulého roku operační důstojník na lince 158 přijal oznámení od muže, který měl podezření, že by mohlo docházet k protiprávnímu jednání v Ostravě. Následně sdělil, že viděl asi před hodinou čtyři muže, kteří měli vniknout do jednoho z objektů, naložit do přistaveného vozidla Škoda Fabia nějaké věci a z místa odjet. Vše hned zavolal majiteli napadeného objektu. Ten se na místo dostavil, zjistil známky vloupání, a proto se zřejmě rozhodl jet pátrat na vlastí pěst. To ale netušil, že neznámí pachatelé se zhruba do hodiny na místo činu vrátí a v krádeži budou pokračovat. Svědek události už na nic nečekal a opakované vloupání ihned zavolal na linku 158 a také poškozenému. Jen do několika minut na místo přijeli jak policisté z obvodního oddělení Vratimov, tak prvosledová hlídka oddělení hlídkové služby Ostrava, ale také majitel napadené budovy.

Už při prvním ohledání místa bylo zřejmé, že dveře do domu nesou známky násilného vstupu. Vzhledem k tomu, že hrozilo riziko, že se v objektu nachází několik osob, člen prvosledové hlídky -Velitel Policie, rozhodl o přivolání policejního psovoda se čtyřnohým parťákem. Než se na místo kolega s pomocníkem dostavili, muži zákona zaujali bezpečný perimetr, střežili objekt a vyčkali do jejich příjezdu. Poté společně i se služebním psem Vincentem vstoupili a postupně budovu, která sloužila jako sklad, prohledávali. Netrvalo dlouho a německý ovčák Vincent se v přízemí zastavil u skříně, kterou označil štěkotem. Jak se ukázalo, v té se ukrýval jeden z pachatelů. Následně muži zákona propátrávali ostatní místa domu, kde ve sklepních prostorách našli další tři muže schované za mrazicím boxem. Jejich legenda o tom, že v domě chtěli pouze přespat, jim od zadržení nepomohla. Následně byli převezeni na policejní služebnu ve Vratimově.

Policisté z obvodního oddělení Ostrava – Vratimov ve spolupráci s kriminalisty zadržené muže vyslechli. Ti stále trvali na své první verzi, že si objekt měli vyhlédnout na přespání. Ukázalo se však, že během jedné hodiny se měli na místo činu vrátit. Poprvé měli odcizit například křovinořez, benzínovou pilu či kabely. Poté se měli na místo vrátit a v krádeži pokračovat, to už jim však policisté překazili.

Ve zkráceném přípravném řízení bylo mužům ve věku od 19 do 50 let sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže. Škoda byla vyčíslena okolo 20.000 korun. V případě odsouzení třem z podezřelých hrozí až dvouleté vězení. Čtvrtému hrozí trest odnětí svobody až na tři roky z důvodu, že byl v posledních třech letech odsouzen a potrestán za obdobnou trestnou činnost.

Policisté proto v takovýchto případech majitelům provozoven doporučují, aby objekty řádně uzamkli a zabezpečili proti vloupání, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi nebo například uzamykatelnými okenicemi.

Opět je na místě důležité pochválit svědka, kterému nabyla situace lhostejná, a ihned informoval poškozeného a následně Polici ČR.

dne 9. ledna 2024

por. Bc. Eva Michalíková

